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【澳門疫情】本周二展開疫苗接種計劃 澳門居民免費外地人每劑250元

環球政經 18:07 2021/02/08

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澳門政府今日(8日)宣布，新冠疫苗接種計劃詳情，料最快可本周二(9日)起展開，率先為當地醫護人士接種。據了解，所有澳門居民均可免費接種，外地人需自付每劑250元。

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當局指，除澳門居民外，另有外僱人士、在澳門就讀非本地學生及囚犯亦可獲免費接種疫苗；其餘依法逗留非澳門居民需自行繳付每劑250元疫苗。他又指，疫苗適用於年滿18歲且未滿60歲人士，並健康狀況良好及暴露風險較高的60歲長者。

 

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責任編輯：潘曉豐

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