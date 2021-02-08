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【異動股】協鑫新能源5億美元債重組獲逾75%持有人加入　股價彈近3成

當炒股 16:29 2021/02/08

分享：

協鑫新能源周一（8日）午後股價急升近3成。

保利協鑫 （03800） 及協鑫新能源 （00451） 早前聯合公布，協鑫新能源無法償還1月30日到期的5億美元票據，其後保利協鑫和協鑫新能源共同發表公告，表示向現有票據的合資格持有人提供機會，將其現有票據交換為到期期限獲延長的新票據。協鑫新能源升3成，收報0.5元，成交4.9億元。保利協鑫全日微跌0.3%，報3.18元，成交21.3億。

協鑫新能源5億美元票據違約，詳情可看﹕【下一頁】

協鑫新能源周一中午公布，佔未償還本金總額逾75%的現有票據持有人，已提交其各自簽立的重組支持協議加入契約，已達到百慕達重組計劃所需的基本門檻。重組計劃生效後，公司將註銷所有未償付現有票據。而邀請債權人支持重組方案的期限將於周一下午4時截止。

據協鑫新能源和保利協鑫早前聯合發佈的公告顯示，去年12月23日，公司及附屬公司擔保人訂立重組支持協議，每位現有票據的合資格持有人可獲邀在截止期限前，提交未償付現有票據以作交換，並提交重組支持協議加入契約，以支持潛在重組。

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編輯﹕賴奕羚

港股 新能源 協鑫新能源（00451） 保利協鑫能源（03800）

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