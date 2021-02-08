【年宵市集】農曆新年辦年貨去邊好？　一文看清2021年宵市集好去處（不斷更新）

▲ 坊間仍有不少團體，舉行農曆新年市集。（資料圖片）

農曆新年將至，今年在新冠肺炎疫情下，維園乾貨攤位未能舉辦，但坊間仍有不少團體，舉行農曆新年市集。小編整理了部份港九新界年宵市集，市民想應節買精品都可以採購。

1. 大乾爹年宵市集

市集位於尖沙咀，由YouTuber雪姨和一眾名人合作舉辦，佔地面積超過12,000 呎，設有兩層，合共有逾120個本地品牌攤位。截至2月11日晚上12時為止完結。

地址：香港尖沙咀廣東道80號Cantonyama 2-3樓

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2. 神不知鬼不覺年宵夜市

場內設有超過30個特色攤位，銷售本地雞尾酒、手工啤、水晶與蠟燭及盆栽等產品。並提供多項活動，例如鬼屋、魔術、紋身、插畫、占卜、八字等。活動日期截至2月11日完結，但要留意，逢星期一休息。

地址：銅鑼灣糖街8號

3. 白紙市集 - 香城年宵 2.0

香城年宵於2月6日至15日期間，在D2 Place舉行，並由白紙市集主辦。場內有4個分區，有多個本地人氣插畫家及人氣Youtubers的產品。

地址：D2 Place一期2樓The Space 及 天台花園

D2 Place二期地下The Garage 及 3樓PowerPlay Arena

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4. 康盛年年新春特「集」

市集將於1月22日至2月21日期間舉行。場內設有多間特色品牌及應節食品攤檔，包括手工鳥結糖、松露禮盒、手工果醬等。

地址：「The LOHAS康城」L3中庭

5. 迴響Homecoming 新界牛年宵市集

場內設有多個不同類型的攤位，銷售主打本地品牌的商品，並提供占卜等活動。

地址：迴響Homecoming實體店（錦田公路4A）

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責任編輯：馬意文