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【年宵市集】農曆新年辦年貨去邊好？　一文看清2021年宵市集好去處（不斷更新）

商業 15:56 2021/02/08

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坊間仍有不少團體，舉行農曆新年市集。（資料圖片）

農曆新年將至，今年在新冠肺炎疫情下，維園乾貨攤位未能舉辦，但坊間仍有不少團體，舉行農曆新年市集。小編整理了部份港九新界年宵市集，市民想應節買精品都可以採購。

1. 大乾爹年宵市集
市集位於尖沙咀，由YouTuber雪姨和一眾名人合作舉辦，佔地面積超過12,000 呎，設有兩層，合共有逾120個本地品牌攤位。截至2月11日晚上12時為止完結。
地址：香港尖沙咀廣東道80號Cantonyama 2-3樓

【消費優惠】新一年優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

2. 神不知鬼不覺年宵夜市
場內設有超過30個特色攤位，銷售本地雞尾酒、手工啤、水晶與蠟燭及盆栽等產品。並提供多項活動，例如鬼屋、魔術、紋身、插畫、占卜、八字等。活動日期截至2月11日完結，但要留意，逢星期一休息。
地址：銅鑼灣糖街8號

3. 白紙市集 - 香城年宵 2.0
香城年宵於2月6日至15日期間，在D2 Place舉行，並由白紙市集主辦。場內有4個分區，有多個本地人氣插畫家及人氣Youtubers的產品。
地址：D2 Place一期2樓The Space 及 天台花園
D2 Place二期地下The Garage 及 3樓PowerPlay Arena
【周末好去處】D2 Place設香城年宵2.0　帶來插畫家Youtubers產品包括熊仔頭

4. 康盛年年新春特「集」
市集將於1月22日至2月21日期間舉行。場內設有多間特色品牌及應節食品攤檔，包括手工鳥結糖、松露禮盒、手工果醬等。
地址：「The LOHAS康城」L3中庭

5. 迴響Homecoming 新界牛年宵市集
場內設有多個不同類型的攤位，銷售主打本地品牌的商品，並提供占卜等活動。
地址：迴響Homecoming實體店（錦田公路4A）

【好想去旅行】各國本地遊成大勢？　南韓紫色小島無海外遊客仍錄2成增長（多圖）

責任編輯：馬意文

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疫情 年宵 食品 應節食品 農曆新年 雞尾酒 銷售 康城 銅鑼灣 尖沙咀

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