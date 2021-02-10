【教育積木人@iM網欄】預防家庭壓力交叉感染！以靜觀教養促進正向的家庭關係

作為家長的你，你會為子女讀書及成長而感到擔心嗎？於疫情期間，不論是工作或需要在家與孩子一起學習，你會感到有壓力嗎？你會為每日早上做一份工，回家後仍要照顧子女，到子女安睡後，才有自己的時間，而感覺到疲累嗎？若你會就以上的問題，經常都為你帶來困擾，相信我們需要給自己一個空間，重新審視自己現時的生活狀況，在關顧子女的同時，亦關顧自己。

早前香港兒科醫學會及香港兒科基金的一項調查發現，有超過94%受訪家長在照顧子女時，都曾經出現過不少壓力徵狀，例如，無緣無故發脾氣、情緒失控、頭暈頭痛及失眠等。可見香港家長的精神健康狀況已響起警號，不容忽視。另外，根據新生精神康復會於2019年進行的〈香港家長壓力指數〉調查，找出引致家長壓力的三大因素，包括（1）擔心子女的競爭力、（2）憂慮子女的升學出路及（3）為親職管教效能而感到愧疚。調查同時亦指出，家長的壓力容易引發親子間的衝突，繼而影響親子關係。綜合兩項調查可見，香港的家長對子女有很大的期望，同時亦於親職教養上感到乏力。

我們可以從家庭治療大師 Murray Bowen的博域家庭治療模式中的三角關係論述，來理解親子關係的壓力。Bowen指出，在一個原生家庭（Nuclear family）中，家庭成員間是有很強烈的情緒連結，任何事情發生於其中一位成員身上，都會影響其他成員的情緒狀態。當夫妻、親子和兄弟姐妹的關係變得緊張，其壓力亦會同時轉嫁到第三位的家庭成員，形成「三角關係」。有時這種「三角關係」可幫助紓緩成員之間的張力，但有時由於原本雙方的關係過於緊張，連「第三者」亦都招架不住，都需要找外援協助，讓緊張的關係繼續擴張，進而形成「連鎖三角關係」，使家庭的情緒系統變得更複雜。

舉例來說，當爸爸知道囡囡明天需要默書，囡囡仍然「闊佬懶理」，爸爸可能會出現這些念頭：「聽日要默書，書又唔溫，淨係一味掛住玩」、「我每日已經好努力工作，夜晚你亦要令我勞心勞力，真係激氣」，繼而出現責罵囡囡的情況，令父女關係變得緊張。有時更會出現「你有你說教，佢有佢懶理」 的情況，當爸爸見到勢色不對，便轉移向媽媽投訴，藉此希望媽媽介入處理，這樣便形成第一個「三角關係」，希望藉此透過「二打一」的模式，打贏這一場仗。若媽媽能夠游刃有餘地處理當中的衝突，大家的關係自自然然能夠緩和。假若囡囡的狀況依舊「闊佬懶理」，爸爸繼續向媽媽「日哦夜哦」，夫妻間的關係同時會變得緊張，再將這份緊張轉移到囝囝或原生家庭以外的人身上，形成「連鎖三角關係」，讓壓力不斷擴散開去。

為了讓「壓」勢力停止蔓延開去，我們可以先從源頭入手，處理兩者的關係時減少對「三角關係」的依賴，反而我們可以先嘗試管理好自己的情緒，留意大家的需要，繼而在關係上作出調整，這樣便能夠讓家庭的情緒系統變得健康。就讓我們嘗試時刻保持對自己及家庭成員需要的覺察，照顧孩子同時照顧自己。研究發現，靜觀教養（Mindful Parenting）能有助減低家長管教的壓力，同時亦增進夫妻間的關係及促進子女的正向行為。靜觀教養重視家長與孩子的臨在、專注於當下、彼此的接納和不加批判地享受此時此刻。當我們需要處理孩子的情緒時，家長可以嘗試靜下來留意自己的心理狀態，留意會否出現了自動化的「責罵」、「逃避處理」或「不知所措」的情況，嘗試給予一點空間留意孩子的行為，以柔和平靜的心去感受孩子的真正原因及其需要，回憶自己養育的「初心」，用正能量和愛與孩子相處。家長每天可以嘗試抽五至十分鐘，與孩子共同進行靜觀活動。農曆新年快到了，家長亦都可以考慮與孩子一同慢慢地製作賀年糕點，與孩子臨在，享受此時此刻。

身為父母的你，很多時你已經為家庭無私地淘出了自己的精神、心血和心力，來照顧你的心肝寶貝。是的，他們是需要你的照顧，同樣地，自己的需要亦都值得被關顧。就於新的一年，我們可以嘗試一起學習不批判地及更有意識地留意當下，關顧自己和孩子的需要，讓初心引領我們如何看待彼此間的關係。無疑地，有時候我們會感到疲倦，有時候會感到壓力，甚至有時候會感覺焦慮，我們就嘗試一下以寬容的態度面對自己，培育一下對自己的慈愛。

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介 兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！ 彭樂謙 Keith Pang 註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。 黎韻賢 Mandy Lai 註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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