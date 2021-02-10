  • 16°C
香港時間 : 2021210日 (三) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教育積木人@iM網欄】預防家庭壓力交叉感染！以靜觀教養促進正向的家庭關係

名人薈萃 13:16 2021/02/10

分享：

作為家長的你，你會為子女讀書及成長而感到擔心嗎？於疫情期間，不論是工作或需要在家與孩子一起學習，你會感到有壓力嗎？你會為每日早上做一份工，回家後仍要照顧子女，到子女安睡後，才有自己的時間，而感覺到疲累嗎？若你會就以上的問題，經常都為你帶來困擾，相信我們需要給自己一個空間，重新審視自己現時的生活狀況，在關顧子女的同時，亦關顧自己。

早前香港兒科醫學會及香港兒科基金的一項調查發現，有超過94%受訪家長在照顧子女時，都曾經出現過不少壓力徵狀，例如，無緣無故發脾氣、情緒失控、頭暈頭痛及失眠等。可見香港家長的精神健康狀況已響起警號，不容忽視。另外，根據新生精神康復會於2019年進行的〈香港家長壓力指數〉調查，找出引致家長壓力的三大因素，包括（1）擔心子女的競爭力、（2）憂慮子女的升學出路及（3）為親職管教效能而感到愧疚。調查同時亦指出，家長的壓力容易引發親子間的衝突，繼而影響親子關係。綜合兩項調查可見，香港的家長對子女有很大的期望，同時亦於親職教養上感到乏力。

我們可以從家庭治療大師 Murray Bowen的博域家庭治療模式中的三角關係論述，來理解親子關係的壓力。Bowen指出，在一個原生家庭（Nuclear family）中，家庭成員間是有很強烈的情緒連結，任何事情發生於其中一位成員身上，都會影響其他成員的情緒狀態。當夫妻、親子和兄弟姐妹的關係變得緊張，其壓力亦會同時轉嫁到第三位的家庭成員，形成「三角關係」。有時這種「三角關係」可幫助紓緩成員之間的張力，但有時由於原本雙方的關係過於緊張，連「第三者」亦都招架不住，都需要找外援協助，讓緊張的關係繼續擴張，進而形成「連鎖三角關係」，使家庭的情緒系統變得更複雜。

舉例來說，當爸爸知道囡囡明天需要默書，囡囡仍然「闊佬懶理」，爸爸可能會出現這些念頭：「聽日要默書，書又唔溫，淨係一味掛住玩」、「我每日已經好努力工作，夜晚你亦要令我勞心勞力，真係激氣」，繼而出現責罵囡囡的情況，令父女關係變得緊張。有時更會出現「你有你說教，佢有佢懶理」 的情況，當爸爸見到勢色不對，便轉移向媽媽投訴，藉此希望媽媽介入處理，這樣便形成第一個「三角關係」，希望藉此透過「二打一」的模式，打贏這一場仗。若媽媽能夠游刃有餘地處理當中的衝突，大家的關係自自然然能夠緩和。假若囡囡的狀況依舊「闊佬懶理」，爸爸繼續向媽媽「日哦夜哦」，夫妻間的關係同時會變得緊張，再將這份緊張轉移到囝囝或原生家庭以外的人身上，形成「連鎖三角關係」，讓壓力不斷擴散開去。

為了讓「壓」勢力停止蔓延開去，我們可以先從源頭入手，處理兩者的關係時減少對「三角關係」的依賴，反而我們可以先嘗試管理好自己的情緒，留意大家的需要，繼而在關係上作出調整，這樣便能夠讓家庭的情緒系統變得健康。就讓我們嘗試時刻保持對自己及家庭成員需要的覺察，照顧孩子同時照顧自己。研究發現，靜觀教養（Mindful Parenting）能有助減低家長管教的壓力，同時亦增進夫妻間的關係及促進子女的正向行為。靜觀教養重視家長與孩子的臨在、專注於當下、彼此的接納和不加批判地享受此時此刻。當我們需要處理孩子的情緒時，家長可以嘗試靜下來留意自己的心理狀態，留意會否出現了自動化的「責罵」、「逃避處理」或「不知所措」的情況，嘗試給予一點空間留意孩子的行為，以柔和平靜的心去感受孩子的真正原因及其需要，回憶自己養育的「初心」，用正能量和愛與孩子相處。家長每天可以嘗試抽五至十分鐘，與孩子共同進行靜觀活動。農曆新年快到了，家長亦都可以考慮與孩子一同慢慢地製作賀年糕點，與孩子臨在，享受此時此刻。

身為父母的你，很多時你已經為家庭無私地淘出了自己的精神、心血和心力，來照顧你的心肝寶貝。是的，他們是需要你的照顧，同樣地，自己的需要亦都值得被關顧。就於新的一年，我們可以嘗試一起學習不批判地及更有意識地留意當下，關顧自己和孩子的需要，讓初心引領我們如何看待彼此間的關係。無疑地，有時候我們會感到疲倦，有時候會感到壓力，甚至有時候會感覺焦慮，我們就嘗試一下以寬容的態度面對自己，培育一下對自己的慈愛。

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介

兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！

彭樂謙 Keith Pang

註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。

黎韻賢Mandy Lai

註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

更多教育積木人──彭樂謙、黎韻賢的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 彭樂謙、黎韻賢

欄名 : 教育積木人

最新專欄文章 更多

【教育積木人@iM網欄】讓孩子的能力「被看見」：與孩子共構屬於自己的舞台
2020/12/31
【教育積木人@iM網欄】讓孩子的能力「被看見」：與孩子共構屬於自己的舞台
【教育積木人@iM網欄】寧濫莫缺？從《是但求其愛》展望2021年
2020/12/09
【教育積木人@iM網欄】寧濫莫缺？從《是但求其愛》展望2021年
【教育積木人@iM網欄】如何促進「創傷後成長」？從倖存者心理看創傷的可貴
2020/12/02
【教育積木人@iM網欄】如何促進「創傷後成長」？從倖存者心理看創傷的可貴
【教育積木人@iM網欄】向著「生活幸福感」出發！讓孩子培養「同理心」的設計思維
2020/11/17
【教育積木人@iM網欄】向著「生活幸福感」出發！讓孩子培養「同理心」的設計思維
【教育積木人@iM網欄】從「刺猬困境理論」看親子關係
2020/11/04
【教育積木人@iM網欄】從「刺猬困境理論」看親子關係

下一篇文章

【異動股】協鑫新能源折讓14%配股 股價急挫近一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【市區上車盤】不用10分鐘到港鐵站　近年先入伙　樓價「5字頭」有成交
【市區上車盤】不用10分鐘到港鐵站　近年先入伙　樓價「5字頭」有成交
緣份到了　自然買到　年青買家搵樓僅2日　成功440萬購市區鐵路盤
緣份到了　自然買到　年青買家搵樓僅2日　成功440萬購市區鐵路盤
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【大行點睇】中金2月份行業首選股 新增12隻港股
【大行點睇】中金2月份行業首選股 新增12隻港股
「愛妻號」老公斥逾千萬買樓　當送老婆禮物
「愛妻號」老公斥逾千萬買樓　當送老婆禮物
【Bitcoin】比特幣續升曾突破28000美元　呢兩隻ETF可食升浪
【Bitcoin】比特幣續升曾突破28000美元　呢兩隻ETF可食升浪