【靈感特薄時@iM網欄】廣告文案必勝技 食字押韻你O 唔 OK？

《靈感特薄時》 廣告文案必勝技 食字押韻你 O 唔 OK？

有個問題，每逢有新晉或初級撰稿員見工或初來報到時，我必問！

「你食字叻定押韻叻？」問完又點？

「無，都係得個知字啫！」

▲ 想撰寫廣告文案，那麼「你食字叻定押韻叻？」圖片來源：網絡截圖

但新人們總會戰戰兢兢，答得唯唯諾諾，萬一上司是箇中高手，那不是班門弄斧？若 上司不喜歡又或不擅長該技倆，以後不是被他歧視，便被隆重其事，將有關押韻的文 案統統向你塞，簡直自尋煩惱！假如答得肯定而有自信，又怕別人期望越大失望越 大，答得模棱兩可，又怕妄自菲薄以後給人小看！

一個問題，令新人們一入職，隨即懷疑人生。

「無，都係得個知字啫！」最怕的是，連他們自己都未知答案！

其實答案是何者並不重要，亦不是要求他們在當中已臻化境，只是因為撰寫廣告文 案，有些基本技倆不能或缺，食字和押韻便是常用套路，輕則可以令文句讀起來更有 趣更通順更 Punchy，重則可以扮有 Crafting 加小聰明蒙混客戶！當然，功夫不能濫 用，更切忌一套招式走天涯，當年入行時，小弟的創作總監上司老早教誨，有些 Copywriter 食字強，有些押韻更擅長，但不能當看家本領，最多只是看看門口，畢竟 兩者都只是呈現創意的手法，否則只專注雕花而忘記 Concept 本身，便會本末倒疊， 這亦是很多劣質得啖笑廣告的通病！

▲ 食字本身，千變萬化，易學難精！最好的食字，往往都來⾃天時地利人和的神來之筆。圖片來源：網絡截圖

食字，雖然並非香港人發明，但香港人真的很愛食字，特別年近歲晚，一系列食字賀 年菜出爐，再加上連串食字新年祝福語，絕對是一眾新晉文案寫手參詳補益的精神食 糧，食字食到飽！但高手永遠在民間，根本毋須等過年才出手，日常中舉目四望，無 論現實抑或網絡，都充斥滲透鮮活例子，有些更神級得令文案老海鮮都望塵莫及！

以下搜羅一些食字句語/名稱，你認為是劣食還是米芝連級數？（樓盤）愛炫美、天宇 海、名日、高等髮院、宮心計、金枝慾孽、吾淑吾食、一粒鐘真人蘇、你瞞我瞞、扮 工男女、舉手之爐、明知顧問、花識溜冰、豹聞底褲、發財好市、釀我跟你酒、高溫 儒家、說謊蛋糕、品學兼憂、任何仁、長崎涼美、徐副校長、毒者萌宅 ……

我不是 Ben Sir 級數，沒對食字作深入鑽研，未夠班在此拋書包，但有時行家一出 手，便知有沒有，食字的功夫易學難精，更分上中下乘！食字，本來是以諧音異字， 令字面語帶雙關，下乘低汁者隨便找個諧音字：「你讀邊間 U？我讀胃仙 U！」（噴 血），「簽賬有得 Fun」…可能只是有些詞彙用等太濫或太舊，因而遇見此類文案， 心裡都會想送他一條橋 – Thank You！

中規中矩的，是換上同音字帶來另一個意思之餘，又能反映出原本字義，如泰好味 （泰式餐廳）、智識睇（智能電視）、肩係膊頭、萬豬 Shower （連登 User 網名）等。而上乘高汁的，是同音同字卻帶雙重意思：明知顧問（顧問 公司）、新年迎狗送雞（餐廳狗年推廣送炸雞）。食字配對不同場境，玩法可以層出 不窮，以上籠統概括，逐一探討可能需要多幾個星期。押韻又是另一門派，帶點學院派的玩法，或多或少因為需懂何謂聲母韻母，押韻不難 學，隨便翻開唐詩，李白杜甫白居易頓時穿越成為你老師，又或聽歌同時看歌詞，霑 叔林振強林敏驄夕爺 Wyman 方文山深白色李宗盛等等等等，免費網上教學，加上近 年 Rap 大行其道，每句歌詞尾兩字來個十八連押雙韻，簡直神乎奇技！

▲ 學押韻，唐詩與歌詞是不二之選，同時為文字打好根底！

為押韻，限制了用字選擇？不錯，但同時亦提供了一些你沒想過的字詞，提升了用字 的彈性，加些現今科技先進，網上查找同韻字易如反掌，一個「粵語審音配詞詞 庫」，一定有助提升文案功力。

▲ 不想因押韻而限制文字選擇？「粵語審音配詞詞庫」幫到你！

在此不厭其煩再三強調，創作寫文案時，萬勿拘泥於坊間趨之若鶩的食字押韻，花腳 繡腿極其量只能呈現撰寫的功力，你還要言之有物的法力和字字入魂的魔力，融會乾 坤大挪移雙手互搏斗轉星移手中無劍心中有劍，才能用文案昇華創意，成就叫好叫座 的必勝好橋！

作者_TwoWind（陳二風）簡介： 廣告公司腦作總監，未能靠顏值，唯有拼才華講實力，音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇，也文也武無一精通，但深信對生活的留意，可促成千奇百趣的廣告創意。 IG : twowind

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