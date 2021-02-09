【輪•流轉@iM網欄】快手熱爆上市  股輪同步之經驗

首先預祝各位新年進步，牛氣沖天，龍馬精神！

近期股壇焦點必定包括內地短視頻平台快手（01024）於上星期五(5日)上市，招股反應熱烈，一手中籤率僅得4%，上市前一日、即周四(4日)收市的暗盤價一度衝上421元，較每股定價115元大升接近3倍。快手上市當日，股價表現繼續強勁，高開在338元後，曾經高見345元，其後升幅略為收窄，但持續於300元大關之上徘徊。

港交所較早前批准快手上市當日，其相關窩輪同日登場供投資者買賣。根據香港發行窩輪的程序，申請發行一隻窩輪至正式掛牌，需要3日時間，故發行商需要在上市日（2月5日）的前3日，即上星期二（2月2日），向港交所申請發行。由於未能知道快手上市後的股價水平，發行商參考當時機構投資者之間的暗盤價250元，以決定發行的窩輪之行使價。誰知道快手股價原來愈升愈有，故正股上市當日同步登場的53隻認購證當中，只剩下少數價外的選擇。

簡單講解一下，此53隻與快手正股同日上市的窩輪，條款範圍很廣闊。全部都是認購證，是因為發行商手上沒有正股或期權，未能沽貨，所以未發行認沽證；行使價介乎126元左右至最高的400元，到期日於今年8月至明年9月，兌換比率就有10、50同埋100兌1，花多眼亂，點揀好呢？

現在是2021年2月，建議選擇今年到期的認購證，因為年期太長、如2022年到期的窩輪，實際槓桿低，對正股股價升跌的敏感度太低。 而行使價又點選擇呢？根據以往股輪齊發的經驗，投資者可以觀察新股開市頭30分鐘至一小時的價位，通常價外大約20%的認購證最受歡迎。

快手上市當日，大家一睇到相關窩輪時，第一個好可能會問的問題就是：「嘩，輪價咁貴嘅？」因為今年到期、換股比率10兌1的快手窩輪，輪價講緊是7、8蚊，講真，我入行10年以來都未見過如此大價的窩輪，問問前輩，上次一隻相關資產的多隻相關窩輪之輪價如此高，可能已經要數到2007年。不過就今次快手上市的經驗，我們理解到輪價大隻其實只是心理影響，最緊要的考慮仍然是正股的股價走勢；另一重點是熱炒新股如果有合適行使價的Call輪予投資者選擇，亦很重要；而窩輪的開價速度夠快亦非常緊要，當正股價位大上大落，避免用太多時間去計算實際槓桿，出入最緊要夠快手，以免錯失最佳的上落車時機！

此外，當日開市頭1小時，市場對快手窩輪的需求非常龐大，以我們瑞通的窩輪為例，當時沽盤幾乎是即出即被掃清，所以不排除有時間是被投資者掃貴咗。另一值得留意的是，上周五開市早段，快手的期權引伸波幅非常波動，最低80幾波幅點子，到最高124波幅點都曾經成交過，期權市場的引伸波幅如此大升大跌，發行商就算盡力維持窩輪的引伸波幅穩定性，輪價可能仍有短時間會有點偏差。

以上就是今次快手上市股輪齊發的經驗，或許可以應用在下一次新股及窩輪同步掛牌的事件上。好啦，經過異常忙碌的一星期後，要趁農曆新年假期要好好休息一下！

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作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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