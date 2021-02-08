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【疫市免租】觀塘重建的新商場4月開幕 市建局稱回遷戶獲免租期半年

理財智慧 18:08 2021/02/08

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本港疫情持續，疫市下市道不佳，由市建局主導的觀塘重建項目，料於今年4月開幕。市建局行政總監韋志成於個人網誌貼文指，為紓緩回遷戶在疫市下復業的壓力，提供6個月的免租期。

他指，隨著商場的運作已準備就緒，15個選擇從裕民坊的構築物搬入新商場的回遷戶，亦加緊籌備復業。 為了進一步協助回遷戶應對疫情帶來的經濟挑戰，市建局將從3月與回遷戶簽訂租約起計，提供為期6個月的免租安排，直至8月底。因此，回遷戶在9月開始，才需要支付租約訂下的優惠租金，並 將以市值租金或應課差餉租值的一半為基準，享受優惠租金，為期三年。

電訊盈科預計 Viu未來一至兩年或收支平衡：【下一頁

被颱風山竹吹毀 石澳情人橋工程大致完成：【下一頁

此外，由於回遷戶主要提供雜貨、家品、小食和飲品等價錢大眾化的商品和服務，相較商場內其他較大型的超市、零售和食肆，他們的店舖租金佔營業總額比例會較高。因此，市建局將為回遷戶提供50%的管理費寬減，為期三年。

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至於重建項目內涉及約110檔持牌固定攤檔小販，市建局亦興建了「同仁市集」，據了解，這批小販已計劃在永久市集落成後回遷，市建局正跟進小販們的復業安排，預計新市集將在4月同步投入服務。

 

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責任編輯：潘曉豐

市建局 商場

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