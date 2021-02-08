【陽光旅途@iM網欄】旅業冰封已逾年 免疫護照尋出路

下星期就是農曆新年，猶記得去年決定取消所有前往國內的旅行團也在這個時候。旅遊業停頓已經有一年多了！剛剛新聞報道旅遊及酒店業界的前景問卷調查中，九成以上的經營者及從業員對半年內能復甦都表示悲觀。大家面對茫茫的前路及政府一直以來的抗疫表現都感到擔憂。一天不能通關，一天都解決不了業界的問題，但要等到「清零」，我個人覺得比較困難。連祖國抗疫能力這麼強，最近都有些個案爆發。就算真的有疫苗可打，也不等於疫情完結，你看每年流感縱然有疫苗，感染的人每年亦不少，所以要「清零」才開關，根本不切實際。政府的措施真的令人摸不着頭腦，好像為做而做，完全沒有計劃或方向，如何才可以解決當前困局。最近的突然封區檢測，真的有很大作用？今天驗了陰性，下一秒還是有感染風險，對我來說，只是一項既擾民又作用不大的做騷！

可能我的想法比較極端，我覺得反正封區，為何不封城？其實唯一有機會把所有感染者找出的方法。全城封閉7天，所有人必須接受檢測，找到病者送院。我相信如果做一次這樣的全民檢測，換來所有業務能重開，大部份的港人應該會支持！如果是人手不夠，相信國家一定會給予支持！上次派遣這麼多人來香港，但我們香港政府卻只讓市民隨意喜歡去檢測，根本浪費了國家的關愛及資源 ！如果真的不懂如何處理，可借鏡國內或澳門！政府的公務員，出全薪，而且在家工作，堅離地的政策。可能他們真的不知道民間疾苦，不知道旅遊從業員已經很多在停薪留職，其他各行各業，如美容、健身室及餐飲業已經到瀕死邊緣！

疫苗的進度亦令人嘆息，全球大多數的先進國家已經開始接種，我們卻還未有確實的計劃。當然我理解政治的考慮，但作為一個政府，不應有太多顧慮，可以提出誘因，讓更多人願意接種！冰島已經率先推出疫苗護照給已經接種兩劑疫苗的國民，歐盟和很多國家亦有同樣想法！希望誘使國民接種，並且盡快開通國家之間的往來。我懇請特首認真考慮並向其他國家溝通疫苗護照的可行性，讓已接種的人可以自由往來而不用隔離！這樣才真正能令香港走出困境！

以前的香港給人的印象是比其他人進取、積極、計劃周詳，而且應變能力強。但不知何時開始變得後知後覺，甚或不知不覺！所有事情安排得非常混亂，如果繼續下去，相信香港很快淪為三線城市！牛年新氣象，希望新的開始，政府用心思考，定好正確的路，讓香港重新出發！

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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