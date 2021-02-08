【新股IPO】諾輝健康6606招股反應熱烈 國際配售提早截飛

內地癌症早篩產品研發商諾輝健康（新上市編號：06606）踏入第二日招股，市場反應熱烈，據外電報道，其國際配售部分將提前一日於明日（９日）截止認購，而此前已有消息指諾輝健康的國際配售部分獲得足額認購。

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諾輝健康由周五（5日）至周三（10日）招股，計劃發售7659.8萬股，招股價介乎22.7元至26.66元，集資最多20.42億元，一手500股，入場費13,464元：聯席保薦人為高盛及瑞銀。

諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元，見【下一頁】

集資所得的40%將用於為常衛清（作為醫療服務或獨立產品）商業化及進一步開發提供資金、5%用於通過提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率為噗噗管的持續銷售及營銷提供資金、30%用於進一步發展幽幽管、宮證清及其他處於早期階段的管線產品、15%用作潛在收購或外部引進癌症篩查領域的候選產品、10%營運資金及其他一般企業用途。

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記者：張以正