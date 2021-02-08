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「愛妻號」老公斥逾千萬買樓　當送老婆禮物

股樓投資 15:29 2021/02/08

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樓市交投氣氛保持暢旺，就連叫價逾千萬單位，也屢錄成交。利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳蔚藍灣畔2座中層D室，實用面積約653平方呎，三房套間隔，景觀開揚，原叫價1,140萬元放盤，終減價97萬元，以1,043萬元易手，實用呎價約15,972元。 

值得留意的是，蔡庭勇續說，買家是換樓客，見老婆一上單位參觀便喜歡，故決定購入單位，當作禮物送結老婆，經過一輪議價及考慮後，終在睇樓一次的情況下，買入單位。 

據了解，原業主於2005年8月，以363萬元買入單位，持貨15年，現轉手帳面賺約680萬元，單位期內升值近1.9倍。代理說，蔚藍灣畔本月至今暫錄約5宗成交，平均實用呎價約16,264元，而屋苑目前約有91個放盤，入場價由800萬元起。

【安達臣道新盤】安峯價單登場　一房折實最平792.9 　華懋：市場期望開心價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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二手市場 將軍澳 蔚藍灣畔

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