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Bloom 再推好友推薦計劃　排名首40位邀請人有機會獲iPhone12

股樓投資 15:37 2021/02/08

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跨商場現金回贈App「Bloom」推好友推薦計劃，由2月5日至2月21日期間，參加者下載 Bloom App 並完成註冊程序後，用專屬邀請碼邀請好友註冊 Bloom 並連結任何一張 Visa 卡，邀請人和被邀請人可分別獲HKTVmall 現金券20元一張。每位邀請人最多可以領取 499 張現金券，獎賞總值高達 HKD 9,980。

Bloom表示，邀請最多朋友首 40 位邀請人可贏取Apple 電子產品，包括iPhone 12、AirPods Max、Apple Watch 和 HomePod Mini。而App內也會實時更新邀請排行榜的頭 40 個排名。

好友推薦計劃 3 步驟：

    點擊圖片放大
    +2

 

 

此外，現時消費者以Bloom App 連結 ZA Card，在參與商場的指定商戶消費滿800元，將獲得100回贈；消費滿2,000元，將獲得250元回贈，現金回贈將自動存入消費者的銀行賬戶。

參與商場包括：

  • K11 購物藝術館
  • 朗豪坊
  • 奧海城
  • 荃新天地
  • 屯門市廣場
  • Fashion Walk
  • 康怡廣場

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責任編輯：黎淑雯
 

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