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【網絡安全】Google Chrome知名擴充App　遭黑客植入惡意程式代碼

科技 17:35 2021/02/08

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近日Google Chrome知名外掛擴充應用程式「Chrome Web Developer」，被揭在轉賣予第三方業者後，出現黑客植入惡意程式代碼的情況。

Google Chrome的擴充功能一直贏得用戶歡心，不過各位Google Chrome用家使用時，就有多加留意了！近日Google Chrome知名外掛擴充應用程式「Chrome Web Developer」，被揭在轉賣予第三方業者後，出現黑客植入惡意程式代碼的情況，目前已被Google強制下架，而已安裝的用戶，應盡快刪除。

【在家工作】Google Cloud推加強版安全方案Beyond Corp Enterprise　降低員工WFH風險

【瀏覽器大戰】微軟招聘啟事大爆　Chromium Edge已觸及6億用戶

據外國媒體The Hacker News報道，知名擴充App「Chrome Web Developer」標榜可自動凍結未使用分頁，節省記憶體資源，讓瀏覽器可以更流暢地執行，一直深受全球用家歡迎，安裝量超過2百萬次。

Chrome Web Developer程式開發人員Calum McConnell表示，該程式在去年六月轉售給第三方業者。他在Twitter上警告用戶並指出，程式轉賣後第三方業者推出的7.1.8版本，被發現遭黑客植入惡意程式代碼，藉此追蹤用戶的瀏覽網頁紀錄，進行廣告詐騙。McConnell建議用戶盡快移除程式，避免個人資料遭盜竊。

而Google近日就以含有惡意程式為由，於Chrome線上應用程式商店平台將Chrome Web Developer強制下架。

Google Chrome導致Mac死機？外國開發人員：無開啟瀏覽器也會拖慢系統

責任編輯：曾曉汶

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