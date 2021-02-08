【大行報告】花旗料美團第四季業績穩健　大升目標價近五成至近500元

花旗發表的研究報告維持對美團(03690)「買入」評級，目標價由336元升至495元。公司股價今年以來升36%，在競爭激烈及平台策略方面的投入下，現時估算新業務經營虧損於2021至2022年將擴大至250及230億元人民幣。該行料去年第四季公司表現將穩健，期內食物快遞勢頭及到店業務持續復甦，之後將聚焦於市場份額及美團優選的經營數據等，而該行的目標價反映其日用品零售業務估值達6,330億元。



該行調整了對公司2020至2023年收入預測，分別調整0%、4.3%、8.1%及11.3%，而非通用會計準則計算淨利則料跌46%、81%、43%及29%，以反映新業務虧損擴大、投資增加及美團優選滲透率提升。

該行估計第四季公司收入將按年升32%至372億元人民幣，按非通用會計準則計算淨虧損12億元人民幣，該行估計食物快遞的整體交易額將按年升36%至1,530億元人民幣，日均訂單量升31%至3,550萬張，平均單價則升5%，意味變現率將為13.8%。在到店方面，該行料收入將按年升11%至71億元人民幣，而新業務收入料升49%至91億元人民幣。

大行最新評級及目標價：