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【MPF】積金局：強積金2020年淨回報11.7%　成立以來年化回報4.8%跑贏通脹

理財智慧 15:18 2021/02/08

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積金局今天公布2020年強積金制度投資表現，2020年年度淨回報11.7%，自制度在2000年實施以來的年率化回報為4.8%，高於同期通脹率1.8%。

截至2020年12月底，強積金的總資產值約11,400億元，扣除費用及收費後，錄得約4,100億元（36%）淨投資回報。

強積金2020年年度淨回報11.7%，全部六類強積金基金在2020年均錄得正回報。另外，預設投資策略中的核心累積基金及65歲後基金去年整體回報分別為12.3%及8.8%。

各類基金2020年表現及歷年表現 (請按圖放大觀看)

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積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，去年新冠肺炎疫情嚴重打擊全球經濟活動，但2020年全年強積金的總資產值仍見穩健增長，並連續兩年錄得雙位數的年率化回報，反映強積金制度長遠經得起考驗。

【同場加映】MPF基金1月表現：最佳回報頭60名（請點按圖片放大觀看）

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責任編輯：葉卓偉

經濟 疫情 通脹 基金 強積金

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