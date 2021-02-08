【Uber Eats】Uber Eats推禮品卡功能　安坐香港為海外親友叫外賣

農曆新年及情人節將至，Uber Eats由 2 月 12 日起推出禮品卡功能，讓大家可為遠方親友送上美食驚喜。另外，Uber Eats也公布最新農曆新年優惠。

Shake Shack Chick’n Bites脆炸雞塊 2月9日起香港有得食

由 2 月 12 日起， Uber Eats 的「分享送餐資訊」功能中，將加入全新禮品卡功能，只需三個步驟，用戶即可為遠方家人及朋友送上美食，並附上問候字句。

１）把送餐地址設定為收件人的地址，搜羅附近的餐廳美食（服務並不限於香港）

２） 為你的摯愛挑選美食，然後付款

３）付款時，在訂單中選擇「以禮物送出」，填寫收件人資料並留下專屬訊息

收件人將會收到通知，提示他們將會收到驚喜。他們可透過信息追踪訂單，及在Facebook、Twitter或電郵答謝心意。

Uber Eats 亦為大家送上農曆新年優惠紅包：

優惠詳情 開始日期 完結日期 Uber Eats 新用戶輸入優惠碼「OX168」，首單滿 HK$300 即減 HK$168 優惠。 2021年2月1日 2021年2月28日 Uber Eats 用戶憑優惠碼「OX88」 落單滿 HK$100 即享 88 折優惠。 2021年2月8日 2021年2月14日 Uber Eats 用戶憑優惠碼「CNY88」 落單滿 HK$300 即減 HK$88 優惠。 2021年2月8日 2021年2月14日

【電動車】保時捷料5年內電動車佔半銷售 將投資1393億研發

責任編輯：蘇穎琪

