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【MPF】積金局﹕強積金去年淨回報為11.7%　20年年化回報4.8%

Hot Talk 15:25 2021/02/08

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積金局周一公佈去年強積金（MPF）表現，去年強積金淨回報為11.7%。

積金局周一（8日）公佈去年強積金（MPF）表現，去年強積金淨回報為11.7%，截至去年12月底，強積金總資產約為1.14萬億元，扣除費用及收費後，錄得約4100億（36%）的淨投資回報。積金局表示，自制度在2000年實施以來的年率化回報為4.8%，比2019年增加0.7%，高於同期通脹率1.8%。

理柏指1月MPF平均回報1.2%，港股基金排第三，詳情可看﹕【下一頁】

6類強積金基金去年表現亦不俗，股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金、強積金保守基金及貨幣市場基金均錄得正回報。其中，股票基金回報率最高，回報為15.1%。混合資產基金及債券基金則位列第二及第三名，回報分別為13.2%和7.7%。強積金保守基金回報則最低，回報僅得0.6%。以回報增幅來看，債券基金升幅最高，按年增加3.5%。

另外，在預設投資策略裡，核心累積基金及65歲後基金去年回報分別為12.3%和8.8%。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，儘管去年新冠肺炎打擊全球經濟活動，但去年強積金總資產值增長穩健，連續兩年錄得雙位數的年率化回報，反映強積金制度長遠經得起考驗。

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編輯﹕賴奕羚

 

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