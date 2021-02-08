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【大行報告】野村首評呢隻物管股 予「買入」評級 目標價潛在升幅逾40％

股樓投資 15:02 2021/02/08

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野村發表報告，首次涵蓋世茂服務（00873），指集團去年開始加強第三方招標業務，給予「買入」評級，目標價20元。

世茂服務周一（8日）暫報13.92元，跌0.6%，成交額1,000萬元，較目標價潛在升幅約44%。

報告指出，世茂服務是世茂集團（00813）的物業管理部門，截至2020財年末，總管理物業面積約1.46億平方米。世茂服務於2017至2019財年管理資產額複合年增長率達26%，主要受惠於母公司支持及併購活動。

野村認為，世茂服務催化劑為第三方擴展加速。根據該行觀察，投資者將世茂服務視為僅向世茂集團提供服務的物業經理。但是自2019財年以來，世茂服務通過建立自己的擴張團隊，通過獲取外部合同迅速擴張。 2020財年第三方合同招標開始加速，管理合同建築面積增加2,300萬平方米。

【延伸閱讀】2021新股IPO透視 5隻不可不知熱爆科技新股 【見下頁

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記者：李兆明

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