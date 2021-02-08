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【異動股】春節電影預售票房突破5億人民幣 內地影視股板塊造好 貓眼娛樂全日升近6%

股樓投資 17:18 2021/02/08

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內地農曆新年長假期即將開始，內媒引述影視業人士指，去年受疫情影響春節檔被撤，所以民眾對2021年春節檔電影寄予厚望。根據貓眼電影票房專業版數據顯示，今年春節檔電影預售總票房突破5億元人民幣，當中《唐人街探案3》以3.53億元人民幣領先。

【大行報告】野村首評呢隻物管股 予「買入」評級 目標價潛在升幅逾40％  詳情請看[下一頁]

今日多隻影視股被炒起，貓眼娛樂（01896）今早曾升近9%至16.08元，現升幅收窄至5.4%，報15.56元。阿里影業（01060）升2.9%，報1.06元；IMAX中國（01970）升2.7%至13.14元。

另外內地媒體股亦造好，歡喜傳媒（01003）升4.5%，報1.62元；英皇文化產業（00491）升4.2%至0.075元；寰亞傳媒（08075）升2.6%至0.78元；稻草熊娛樂（02125）升5.1%至6.61元。

【大行報告】花旗料美團第四季業績穩健　大升目標價近五成至近500元  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

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