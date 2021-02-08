【異動股】春節電影預售票房突破5億人民幣 內地影視股板塊造好 貓眼娛樂全日升近6%

內地農曆新年長假期即將開始，內媒引述影視業人士指，去年受疫情影響春節檔被撤，所以民眾對2021年春節檔電影寄予厚望。根據貓眼電影票房專業版數據顯示，今年春節檔電影預售總票房突破5億元人民幣，當中《唐人街探案3》以3.53億元人民幣領先。

【大行報告】野村首評呢隻物管股 予「買入」評級 目標價潛在升幅逾40％ 詳情請看[下一頁]

今日多隻影視股被炒起，貓眼娛樂（01896）今早曾升近9%至16.08元，現升幅收窄至5.4%，報15.56元。阿里影業（01060）升2.9%，報1.06元；IMAX中國（01970）升2.7%至13.14元。

另外內地媒體股亦造好，歡喜傳媒（01003）升4.5%，報1.62元；英皇文化產業（00491）升4.2%至0.075元；寰亞傳媒（08075）升2.6%至0.78元；稻草熊娛樂（02125）升5.1%至6.61元。

【大行報告】花旗料美團第四季業績穩健 大升目標價近五成至近500元 詳情請看[下一頁]

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機