  • 23°C
香港時間 : 2021208日 (一) 15:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

1997年買了愉景新城　一度淪為「蟹貨」　等到今年賣　現帳面賺75%

股樓投資 14:27 2021/02/08

分享：

雖然臨近歲晚，但買家仍積極入市。值得留意的是，有買家睇樓兩年，見證社會運動、中美貿易戰、疫情肆虐等事件出現，一直不敢入市，及至近期，該買家認為樓市最壞時刻已過，相信樓價見底，因此決定入市。中原賴昌武說，愉景新城8座低層D室，實用面積600平方呎，三房間隔，享開揚山景，放盤兩個月，原叫價828萬元，終減價28萬元，以800萬元易手，實用呎價約13,333元。 

資料顯示，原業主於1997年4月，即亞洲金融風暴前夕，以456萬元一手買入單位，持貨約24年，現帳面賺344萬元，物業期內升值75%。事實上，愉景新城於1997年推出，當時入市的買家，大部分不是一早撻定，就是中途止蝕，但上述業主一直堅持，最後賺錢離場。 

【安達臣道新盤】安峯價單登場　一房折實最平792.9 　華懋：市場期望開心價【下一頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

賴昌武續說，買家為同區換樓客，留意愉景新城放盤及樓價走勢已兩年時間，見證社會運動、中美貿易戰、疫情肆虐等因素影響本港樓市，踏入2021年，眼見市況明顯好轉，認為最壞時刻已經過去，相信樓價已見底，故趁目前業主仍肯議價，即加快入市換樓。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

見西半山盤低市價賣　首置客怕執輸　睇樓一次即扑槌入市
2021/02/05
見西半山盤低市價賣　首置客怕執輸　睇樓一次即扑槌入市
緣份到了　自然買到　年青買家搵樓僅2日　成功440萬購市區鐵路盤
2021/02/05
緣份到了　自然買到　年青買家搵樓僅2日　成功440萬購市區鐵路盤
3年多前推出　同樣是新地樓　日出康城晉海賺近三成　屯門珀御僅平手離場
2021/02/07
3年多前推出　同樣是新地樓　日出康城晉海賺近三成　屯門珀御僅平手離場
10大屋苑周末成交　連續27周雙位數　逾6年最長紀錄　代理：市民求樓若渴
2021/02/07
10大屋苑周末成交　連續27周雙位數　逾6年最長紀錄　代理：市民求樓若渴
【高價新盤】呢個新盤1房單位賣成1374萬 卻受投資者捧場 到底有何吸引力?
今日
【高價新盤】呢個新盤1房單位賣成1374萬 卻受投資者捧場 到底有何吸引力?
二手市場 樓價 愉景新城

上一篇文章

【大行報告】野村首評呢隻物管股 予「買入」評級 目標價潛在升幅逾40％

下一篇文章

【HSBC】滙豐新春大抽獎　農曆新年期間消費儲蓄投資可獲獎（附參加抽獎方法及獎賞詳情）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【市場情緒】美股進入全面瘋狂
【市場情緒】美股進入全面瘋狂
【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房
【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【投資智慧】林本利教路 買股票應有的3個心態　切忌高追接貨
【投資智慧】林本利教路 買股票應有的3個心態　切忌高追接貨
【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股
【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股