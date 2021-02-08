1997年買了愉景新城　一度淪為「蟹貨」　等到今年賣　現帳面賺75%

雖然臨近歲晚，但買家仍積極入市。值得留意的是，有買家睇樓兩年，見證社會運動、中美貿易戰、疫情肆虐等事件出現，一直不敢入市，及至近期，該買家認為樓市最壞時刻已過，相信樓價見底，因此決定入市。中原賴昌武說，愉景新城8座低層D室，實用面積600平方呎，三房間隔，享開揚山景，放盤兩個月，原叫價828萬元，終減價28萬元，以800萬元易手，實用呎價約13,333元。

資料顯示，原業主於1997年4月，即亞洲金融風暴前夕，以456萬元一手買入單位，持貨約24年，現帳面賺344萬元，物業期內升值75%。事實上，愉景新城於1997年推出，當時入市的買家，大部分不是一早撻定，就是中途止蝕，但上述業主一直堅持，最後賺錢離場。

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賴昌武續說，買家為同區換樓客，留意愉景新城放盤及樓價走勢已兩年時間，見證社會運動、中美貿易戰、疫情肆虐等因素影響本港樓市，踏入2021年，眼見市況明顯好轉，認為最壞時刻已經過去，相信樓價已見底，故趁目前業主仍肯議價，即加快入市換樓。

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