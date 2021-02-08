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【加印花稅？】馬時亨：增股票印花稅非壞主意　反問加稅減兩成成交有何科學根據

Hot Talk 18:57 2021/02/08

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馬時亨：增股票印花稅是最可行做法

新一份財政預算案將於24日公布，早前有政黨議員建議增加股票印花稅，應付港府財赤壓力，引來證券界反彈。財經事務及庫務局前局長馬時亨接受本地電視台訪問時稱，調高股票印花稅以增加庫房收入屬最可行做法，非壞主意。

馬時亨在報道中表示，政府難以削減教育、醫療及社會福利等開支，每年經常支出龐大，政府若需要增加收入，增加股票印花稅不影響民生，認為投資者不因此而停炒股票，只要股市值得投資、有利可圖就會買賣。

金融服務界立法會議員張華峰上周四（4日）聯同證券業，向財庫局表達強烈反對上調股票交易印花稅，與會的金利豐證券總裁朱李月華更加批評提倡者「不懂金融」。

張華峰最新稱，若增加股票印花稅0.1%，投資者要支付雙倍，料港股成交量至少減少兩成。

馬時亨回應本報查詢時指加任何稅種「總有人反對、無人歡迎」，加紅酒稅、車稅都可能有人反對，認為不是人人都炒股票，港府可以去衡量和評估。他又指，證券界憂慮交投會少兩成，不知有甚麼數據支持。

相關文章：【加稅爭議】張華鋒夥業界反對加股票印花稅　朱太批倡議者：不識金融

相關文章：【加印花稅？】鍾國斌籲增股票印花稅稅率　張華峰：頭都大埋（第二版）

相關文章：加徵交易印花稅充庫房？　許正宇：須平衡港股市場競爭力

相關文章：康宏爭奪戰｜康宏EGM鬧雙胞　郭曉群另起爐灶罷免董事、康宏公告：馬時亨冒認董事

編輯：麥德銘

 

港股 股票 財政預算案 馬時亨 金融服務 印花稅 財經事務及庫務局

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