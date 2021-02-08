【英國王室】英女王據報擬隱藏個人資產 白金漢宮：報道失實

英國傳媒報道，英女王在70年代曾命令律師遊說英國內閣官員，在制定《公司法案》時加入條款，令她的私人財務狀況可以保密。不過，最終此條款未能成功通過。英國白金漢宮回應指報道失實，指英女王影響國家立法程序的指控「根本不正確」。

英國傳媒根據國家檔案館出土文件報道，英女王的私人律師成功遊說內閣官員，在草擬《公司法案》（Companies Bill）文件的時，修改草案令英女皇的私人財富得以隱藏。公眾相信事件發生在已故前英國首相希思（Edward Heath）任內，是英國王室捲入政治的罕見例子之一。

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英國《太陽報》指，英女王嘗試隱藏「可能令人尷尬」（potentially embarrassing）的投資。文件可以追溯至1973年11月，當時人們都擔心英女王持有的股票將會曝光。

不過，法例最終因為希思在1974年2月的提前大選中失利，其後更辭去首相職務而未能通過。

白金漢宮反駁，指英女王試圖影響國家立法程序的指控「根本不正確」（simply incorrect）。白金漢宮指，獲得英女王同意是一個正式的議會程序，而在政府要求的情況下，英女王必定會給予同意，故任何有關英女王阻止政府立法的說法都是錯誤的。

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發言人更指是否需要徵得英女王同意，需由獨立於王室的議會成員決定。

責任編輯：李俊儀