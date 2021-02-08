  • 23°C
香港時間 : 2021208日 (一) 14:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊股價】騰訊700發年終獎激勵：特別貢獻者獲一手騰訊股票、價值7.4萬元

股市 13:41 2021/02/08

分享：

騰訊向員工獎勵100股公司股票作為年終獎。

騰訊 （00700） 農曆新年前向員工發100股公司股票作為年終獎，如果按騰訊現價738.5元計及，意味價值接近7.4萬元。據內地媒體從騰訊內部員工獲悉，騰訊宣布今年的年終獎激勵計劃，對做出特別貢獻的員工授予一筆「同心同行」獎（100股的一次性激勵），解禁期為一年。據悉，入職未滿一年的員工、甚至去年12月入職的員工也收到年終獎的通知，惟並非所有人都有。

收到獎勵通知的騰訊多名員工在各大社交平台發文，大讚馬化騰「小馬哥，yyds（永遠的神）」、「小馬哥威武」等。

騰訊1月手遊收入，【下一頁】

騰訊業績表現出色，尤其是在網絡遊戲帶動下，截止2020年9月30日止，第三季度營入1254.5億元人民幣，按年增長29%，淨利潤385.4億元人民幣，按年增長89%，營收及淨利潤均超出市場預期。

此外，騰訊披露集團員工總數為77592名，按年淨增加16732人，即增加27.5%；按季淨增加6838人，即增加9.7%。

騰訊音樂回港第二上市【下一頁】

騰訊過去多次授予公司股票作為員工獎勵，2017年7月，騰訊發行合計約1787萬股新股，獎勵10800名員工，佔其當時員工規模的34%；2016年底，騰訊向每位員工授予每人300股騰訊股票，作為公司成立18周年的特別紀念，股票總價值約達17億元，人均約分得超過6萬元。

騰訊各部門也經常發放「陽光普照」獎勵。2019年底，騰訊雲提前完成100億元人民幣營收目標，公司為所有相關人員都頒發一台iPhone11 Pro作為獎勵。在「930變革」兩周年之際，騰訊PCG （平台與內容事業群）的員工也人手獲得一台價值16999元人民幣的華為折疊屏手機Mate Xs。

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【騰訊股價】北京法院受理抖音起訴騰訊壟斷案　內地首個互聯網平台之間的反壟斷訴訟

 

編輯：陳華

股票 港股 騰訊控股（00700） 馬化騰 新經濟股 騰訊

上一篇文章

【香港疫情】無綫見習男編劇初步確診　10同事要隔離檢疫至年初八

下一篇文章

【TSLA】Tesla當選2020年美國最受歡迎汽車品牌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】多家銀行豁免認購諾輝健康6606新股手續費　孖展息低至0.88厘
【新股IPO】多家銀行豁免認購諾輝健康6606新股手續費　孖展息低至0.88厘
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱　孖展暫錄1604億超購784倍、國際配售提早截飛
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱　孖展暫錄1604億超購784倍、國際配售提早截飛
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【HSBC滙豐】滙豐向企業客推9,800元大利是優惠　豁免新客3個月FPS收款交易費
【HSBC滙豐】滙豐向企業客推9,800元大利是優惠　豁免新客3個月FPS收款交易費
【遊戲驛站GME】WallStreetBet散戶損失慘重　散戶﹕有假帳戶興風作浪
【遊戲驛站GME】WallStreetBet散戶損失慘重　散戶﹕有假帳戶興風作浪
【快手科技IPO】快手宿華12歲自學程式　曾做Google百度　創業失敗　未夠40歲身家1453億
【快手科技IPO】快手宿華12歲自學程式　曾做Google百度　創業失敗　未夠40歲身家1453億