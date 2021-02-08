【騰訊股價】騰訊700發年終獎激勵：特別貢獻者獲一手騰訊股票、價值7.4萬元

▲ 騰訊向員工獎勵100股公司股票作為年終獎。

騰訊 （00700） 農曆新年前向員工發100股公司股票作為年終獎，如果按騰訊現價738.5元計及，意味價值接近7.4萬元。據內地媒體從騰訊內部員工獲悉，騰訊宣布今年的年終獎激勵計劃，對做出特別貢獻的員工授予一筆「同心同行」獎（100股的一次性激勵），解禁期為一年。據悉，入職未滿一年的員工、甚至去年12月入職的員工也收到年終獎的通知，惟並非所有人都有。

收到獎勵通知的騰訊多名員工在各大社交平台發文，大讚馬化騰「小馬哥，yyds（永遠的神）」、「小馬哥威武」等。

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騰訊業績表現出色，尤其是在網絡遊戲帶動下，截止2020年9月30日止，第三季度營入1254.5億元人民幣，按年增長29%，淨利潤385.4億元 人民幣 ，按年增長89%，營收及淨利潤均超出市場預期。

此外，騰訊披露集團員工總數為77592名，按年淨增加16732人，即增加27.5%；按季淨增加6838人，即增加9.7%。

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騰訊過去多次授予公司股票作為員工獎勵， 2017年7月，騰訊發行合計約1787萬股新股，獎勵10800名員工，佔其當時員工規模的34%；2016年底，騰訊向每位員工授予每人300股騰訊股票，作為公司成立18周年的特別紀念，股票總價值約達17億元，人均約分得超過6萬元。

騰訊各部門也經常發放「陽光普照」獎勵。2019年底，騰訊雲提前完成100億元人民幣營收目標，公司為所有相關人員都頒發一台iPhone11 Pro作為獎勵。在「930變革」兩周年之際，騰訊PCG （平台與內容事業群）的員工也人手獲得一台價值16999元人民幣的華為折疊屏手機Mate Xs。

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編輯：陳華