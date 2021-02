【世界紀錄】6歲印裔兒童疫下在家自修　獲IBM AI認證成全球最年輕軟件工程師

▲ 來自英國的印度裔兒童Kautilya Katariya,在6歲時就獲得IBM的Python和AI的多項專業認證,並打破健力士世界紀錄,成為全球最年輕的軟件工程師。

在6歲的時候,大多孩子都沉浸於玩具、電玩的世界。不過英國就有名印度裔兒童,在6歲時就獲得IBM的Python和AI的多項專業認證,並打破健力士世界紀錄,成為全球最年輕的軟件工程師。

來自英國的印度裔兒童Kautilya Katariya,在去年新冠肺炎疫情爆發期間,留在家的時間增加了。Kautilya的父親Ishwari Katariya表示,趁著在家的日子,兒子沉浸於程式開發的世界,他便與孩子一起尋找結構清晰、定義明確的程式與AI線上免費課程,最後選擇了IBM的課程。

剛開始學程式時,Kautilya先後接觸了Python、JavaScript 與 HTML,後來發現Python是目前 AI與機器學習最好的程式語言,因此他專注於使用Python,並花了約7個月的時間掌握語法,完成學習。

在去年11月,Kautilya從IBM獲得Python和AI的認證。他也在edX上完成了 IBM 的 Foundations of AI 專業認證,以及 IBM Cognitive Class 的 Python for Data Science課程。與此同時,Kautilya獲「健力士世界紀錄(Guinness Book of World Record)」認可,成為獲得 IBM AI認證的最年輕兒童,也是全球最年輕的軟件工程師。

而目前Kautilya仍正攻讀IBM的兩個課程,以獲得另一個應用AI的專業認證。

責任編輯:曾曉汶