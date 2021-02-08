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【世界紀錄】6歲印裔兒童疫下在家自修　獲IBM AI認證成全球最年輕軟件工程師

科技 13:39 2021/02/08

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來自英國的印度裔兒童Kautilya Katariya，在6歲時就獲得IBM的Python和AI的多項專業認證，並打破健力士世界紀錄，成為全球最年輕的軟件工程師。

在6歲的時候，大多孩子都沉浸於玩具、電玩的世界。不過英國就有名印度裔兒童，在6歲時就獲得IBM的Python和AI的多項專業認證，並打破健力士世界紀錄，成為全球最年輕的軟件工程師。

【2021科技展望】4大科技趨勢搶攻2021　專家：5G與量子運算技術看俏

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來自英國的印度裔兒童Kautilya Katariya，在去年新冠肺炎疫情爆發期間，留在家的時間增加了。Kautilya的父親Ishwari Katariya表示，趁著在家的日子，兒子沉浸於程式開發的世界，他便與孩子一起尋找結構清晰、定義明確的程式與AI線上免費課程，最後選擇了IBM的課程。

剛開始學程式時，Kautilya先後接觸了Python、JavaScript 與 HTML，後來發現Python是目前 AI與機器學習最好的程式語言，因此他專注於使用Python，並花了約7個月的時間掌握語法，完成學習。

在去年11月，Kautilya從IBM獲得Python和AI的認證。他也在edX上完成了 IBM 的 Foundations of AI 專業認證，以及 IBM Cognitive Class 的 Python for Data Science課程。與此同時，Kautilya獲「健力士世界紀錄（Guinness Book of World Record）」認可，成為獲得 IBM AI認證的最年輕兒童，也是全球最年輕的軟件工程師。

而目前Kautilya仍正攻讀IBM的兩個課程，以獲得另一個應用AI的專業認證。

【疫情新常態】善用數據分析　助金融保險業制定防欺詐機制

責任編輯：曾曉汶

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