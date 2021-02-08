廣美教授創作鴨兔涉抄襲　與Miffy官方達和解方案　永久停止相關爭議作品展覽

早前，廣州美制學院教授馮峰否認在展出《鴨兔元旦中》的卡通人物鴨兔，涉嫌抄襲荷蘭插畫家Dick Bruna創作的Miffy，在上周六（6日）Miffy的官方在微博上表示，已與馮峰、策展人樊林女士、學有偵熙畫廊與米菲官方經過友好的溝通與協商，並會終止馮峰原計劃持續至3月份的展覽，及永久停止相關爭議作品的展覽。

【內地熱話】廣州美術院校教授否認鴨兔抄襲Miffy 網民：你可以再搞個唐老兔、米老鴨：【下一頁】

馮峰的作品—《鴨兔》被指抄襲，只因卡通人物與Miffy甚為相似，兩者差別則在於嘴巴，前者為鴨嘴，後者的嘴則為交叉形狀。馮峰回應，指自己創作《鴨兔》有20多年，公共符號尤其是商業，都是藝術家的「詞語」。

▲ （圖片來源：Miffy官方微博）

2月6日，米菲官方就廣州美制學院教授涉嫌抄襲一事，發布「米菲」與《鴨兔元旦》聯合聲明。「馮峰已自願將存在爭議的作品，交給Mercis BV公司；學有偵熙畫廊已提前終止原計劃持續到3月的展覽；並且各方同意永久停止在（不管是現在還是未來）展覽及/ 或商業活動中使用爭議作品。」米菲官方在聲明中又指，Mercis BV 尊重世界各地藝術家進行藝術創作自由，同時堅決絰護Miffy原創，維護其就Dick Bruns作品享有的合法權益。

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責任編輯：黎淑雯

