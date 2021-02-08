【HSBC】滙豐新春大抽獎　農曆新年期間消費儲蓄投資可獲獎（附參加抽獎方法及獎賞詳情）

農曆新年將至，滙豐推出名為「開個好年醒一年」的大抽獎，客戶在農曆新年期間進行投資、保險、消費及儲蓄等合資格交易，可享優惠及獎賞，以及額外抽獎次數。滙豐表示，送出的獎品總值超過380萬港元，包括$6,000「獎賞錢」、foodpanda3,600港元消費額、百佳超級市場6,000港元現金券及HKTaxi3,600港元消費額。

參加抽獎方法

2021年2月12日至26日期間，客戶參與以下任何一項活動，可享相應的優惠及自動參加大抽獎，共800名幸運兒將可分享衣、食、住、行四個範疇各200份獎品。

▲ 抽獎提供衣、食、住、行四個範疇各200份獎品。

合資格交易、優惠或獎賞詳情

類別 合資格交易 優惠或獎賞 每項交易可獲的抽獎機會次數 最多可獲抽獎機會次數 信用卡 以滙豐信用卡單項簽賬滿港幣300元並登入滙豐Reward+參加小遊戲 可賺高達$8,888「獎賞錢」 1x 3x PayMe 經PayMe派利是並標籤#superstart或於指定商戶進行交易 於指定商戶使用PayMe付款可享即時折扣 1x 10x 定期存款 以合資格新資金開立

3個月港幣定期存款 可享高達0.25% 年利率；定期存款額達港幣88,800 元或以上，可賺港幣 88 元現金獎賞 3x 3x FlexInvest 靈活智投 FlexInvest新客戶投資滿港幣3,888元或以上 可賺港幣88元現金獎賞 3x 3x 基金 / 債券 / 股票掛鈎票據 購買指定投資產品且單一交易金額達港幣200,000元或以上 可賺港幣288元現金獎賞 3x 3x 證券 加入「滙豐交易薈」並完成一項交易 港幣88元現金獎賞 3x 3x 外幣定期

存款 以新資金兌換英鎊或人民幣並開立1星期定期存款(兌換金額最少為港幣3萬元或等值貨幣) 可享 9.8% 年利率 3x 9x 手機開戶 經HSBC HK App成功開立綜合理財戶口 並存入港幣2萬元 可享港幣288元現金獎賞 3x 3x 保險 投保指定人壽保險計劃 可享高達$88,000「獎賞錢」 3x 3x

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責任編輯：葉卓偉