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【匯豐HSBC】滙豐新春大抽獎　農曆新年消費儲蓄投資可獲獎賞（附參加抽獎方法及獎賞詳情）

理財智慧 13:37 2021/02/08

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農曆新年將至，滙豐推出名為「開個好年醒一年」的大抽獎，客戶在農曆新年期間進行投資、保險、消費及儲蓄等合資格交易，可享優惠及獎賞，以及額外抽獎次數。滙豐表示，送出的獎品總值超過380萬港元，包括$6,000「獎賞錢」、foodpanda 3,600港元消費額、百佳超級市場6,000港元現金券及HKTaxi3,600港元消費額。

參加抽獎方法

2021年2月12日至26日期間，客戶參與指定項目，可享相應的優惠及自動參加大抽獎，共800名幸運兒將可分享衣、食、住、行四個範疇各200份獎品。

抽獎提供衣、食、住、行四個範疇各200份獎品。

合資格交易、優惠或獎賞詳情

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【同場加映】8級不同程度財務自由 你係邊一級? 最高境界原來是這樣！（請點按圖片觀看）

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責任編輯：葉卓偉

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1997年買了愉景新城　一度淪為「蟹貨」　等到今年賣　現帳面賺75%

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