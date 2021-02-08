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【備份同步】Google統一用戶體驗　增Google Drive for Desktop功能

科技 14:58 2021/02/08

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Google表示，正將備份及同步功能帶到Google Drive for Desktop，新功能包括同步文件、桌面、Drive儲存等文件夾。

為了提升用戶使用Google Drive的體驗，Google日前在其企業Blog上宣布，計劃將Windows 10的Google Drive應用程式替換為新版的統一應用程式「Google Drive for Desktop」，供Google Suite企業用戶使用。

Google表示，正將備份及同步功能帶到Google Drive for Desktop，新功能包括同步文件、桌面、Drive儲存等文件夾，從USB設備上傳，將照片、視頻上傳到Google Photos或Google Drive，以及支援多個帳戶，即同時允許使用消費者及企業的Google帳戶登錄。

抗議Google、Facebook搶走廣告收入　逾百加拿大報紙開天窗

【中小企教室】Google Meet新增Green Room　開會前可檢查電腦配置

Google Drive for Desktop預計會在今年下半年向企業用戶推出，之後再向目前使用Google備份及同步應用的消費者推出。用戶亦可以【按此】報名參加測試。

【Google新招反擊】澳洲正式推出報道專頁News Showcase　豪擲78億與媒體合作

責任編輯：張寶燕

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