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【英國王室】哈里梅根據報美國大選前 曾密會加州州長

環球社會熱點 13:17 2021/02/08

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英媒指哈里梅根於美國大選舉行前夕，曾與屬民主黨的加州州長秘密會晤。

英國哈里王子與妻子梅根去年初宣布淡出英國王室，哈里梅根其後遷居美國，但仍受到外界關注。梅根去年曾呼籲選民在美國大選投票，更暗示自己支持拜登。英媒報道，哈里梅根於美國大選舉行前夕，曾與屬民主黨的加州州長秘密會晤，淡出英國王室後涉違反避談政治的協議。

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英國《太陽報》引述一份備忘錄指，哈里（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle）於去年10月19日，曾與加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）舉行長達一小時的秘密網上會議。

報道指紐瑟姆辦公室未有透露會議内容，僅表示不會評論紐瑟姆與私人團體或職員之間的會議内容。

紐瑟姆與哈里梅根密會的時間，距離美國大選舉行只有兩周。外界關注如賀錦麗於拜登當選後成為副總統，將會由何人接任賀錦麗的加州參議員一職。報道指，外界有大量聲音要求紐瑟姆選擇一名非白人女性接替賀錦麗。

英國王室成員一向要保持政治中立。即使哈里梅根去年3月已淡出英國王室，但兩人與白金漢宮達成協議，日後所做的一切都會維護英女王的價值觀。外界預計哈里梅根密會加州州長的消息傳出後，將令這對夫婦與白金漢宮的緊張關係進一步加劇。

責任編輯：鄭錦玲

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