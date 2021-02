前幕僚：特朗普卸任後更感快樂 惟料2024年再參選

前美國總統特朗普卸任後,其一舉一動仍被大眾關注。特朗普前競選團隊高級策略顧問米勒(Jason Miller)透露,特朗普在卸任後比起在任時「更感到快樂」(feels happier)。不過,米勒仍相信,特朗普會在2024年再度競選美國總統。

米勒接受《星期日泰晤士報》(The Sunday Times)訪問時指,特朗普在卸任後,心情「明顯放鬆」(truly relaxed),形容首次看到如此放鬆的特朗普。

米勒形容:

「在美國歷史上,只有另外45個人曾感受過,將世界置於肩上的感覺.....」

(Only 45 other people in US history have experienced what it is like to have the world on their shoulders . . . )