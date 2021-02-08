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前幕僚：特朗普卸任後更感快樂 惟料2024年再參選

環球社會熱點 13:29 2021/02/08

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前幕僚：特朗普卸任後更感快樂 惟料2024年再參選

前美國總統特朗普卸任後，其一舉一動仍被大眾關注。特朗普前競選團隊高級策略顧問米勒（Jason Miller）透露，特朗普在卸任後比起在任時「更感到快樂」（feels happier）。不過，米勒仍相信，特朗普會在2024年再度競選美國總統。

盛傳特朗普3月4日宣誓就職 旗下華盛頓酒店加價兩倍 【下一頁】

米勒接受《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）訪問時指，特朗普在卸任後，心情「明顯放鬆」（truly relaxed），形容首次看到如此放鬆的特朗普。

米勒形容：

「在美國歷史上，只有另外45個人曾感受過，將世界置於肩上的感覺.....」

（Only 45 other people in US history have experienced what it is like to have the world on their shoulders . . . ）

特朗普被指擁烈士光環 前幕僚促再參選 【下一頁】

另外，對於特朗普即將面對彈劾審訊，米勒認為特朗普會被判無罪，又警告若有共和黨參議院支持彈劾特朗普，特朗普會成立新政黨，以令共和黨分裂。

責任編輯：林嘉莉

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