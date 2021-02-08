▲ 前幕僚：特朗普卸任後更感快樂 惟料2024年再參選

前美國總統特朗普卸任後，其一舉一動仍被大眾關注。特朗普前競選團隊高級策略顧問米勒（Jason Miller）透露，特朗普在卸任後比起在任時「更感到快樂」（feels happier）。不過，米勒仍相信，特朗普會在2024年再度競選美國總統。

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米勒接受《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）訪問時指，特朗普在卸任後，心情「明顯放鬆」（truly relaxed），形容首次看到如此放鬆的特朗普。

米勒形容：

「在美國歷史上，只有另外45個人曾感受過，將世界置於肩上的感覺.....」 （Only 45 other people in US history have experienced what it is like to have the world on their shoulders . . . ）

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另外，對於特朗普即將面對彈劾審訊，米勒認為特朗普會被判無罪，又警告若有共和黨參議院支持彈劾特朗普，特朗普會成立新政黨，以令共和黨分裂。

責任編輯：林嘉莉