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【華為業績】華為去年營收據報增長11% 斥400億作員工分紅每股1.86元

Hot Talk 13:16 2021/02/08

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華為2020年營收據報超過千億美元，斥資近400億人民幣員工分紅。

華為去年遭美國制裁業務受重挫，惟內地《第一財經》報道，華為去年營收、利潤仍有增長，根據華為內部財務系統統計，2020年華為總營收為1367億美元（約8828億人民幣），增長11.2%；利潤99億美元（約639億人民幣），增長10.4%。華為經審核的財務報告一般在每年3月底或4月初發佈。

同時，華為確定2020年的股票分紅為每股1.86元（人民幣，下同），2019年則為每股2.11元。華為目前總股數超過200億股，意味股票分紅涉及資金近400億元。

華為新折疊屏手機Mate X2本月22日發布，料採用麒麟9000系列晶片，請按【下一頁】

據悉，華為員工薪酬主要包括工資、獎金和分紅，華為通過工會實行員工持股計劃，根據2019年年報，參與人數達到104572人，目前根據華為全員持股制度，創辦人任正非所持股份已經降至約1%。

根據華為去年10月公佈的首三季度業績，公司銷售收入6713億人民幣，按年增長9.9%，淨利潤率8%。華為去年遭美國列入「實體清單」，採購晶片受限，同時旗下產品無法使用谷歌軟件等，令其業務尤其是高端智能手機業務受到重大打擊。

去年3月時任華為輪值董事長徐直軍表示，華為2020年的目標是力爭活下去。此外，華為在去年11月已出售其手機子品牌「榮耀」（HONOR）。

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編輯：陳健婷

晶片 智能手機 任正非 華為

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