▲ 【業績│內需股】卡賓服飾去年純利增加23% 末期息大增77%每股5.3港仙

卡賓服飾 （02030） 公布，去年純利增加23.3%至1.95億元（人民幣，下同）。集團分派末期息5.3港仙，增76.7%；全年股息12.9港仙，增22.9%。期內卡賓毛利升8.6%至6.08億元，毛利率升3.3個百分點至47.2%。

卡賓指，受疫情影響，實體店於去年2至3月暫停營業及消費市道低迷，第一季核心服裝業務收益大幅下跌，隨中國疫情退卻，核心業務下半年開始有所改善。疫情期間電商業務錄得良好業績，亦彌補部分因為實體店鋪暫停營業的損失，全年核心服裝業務的收益輕微上升1.1%至12.88億元。

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主席楊紫明指，集團自2月起開始生產及銷售醫用外袍及醫用口罩，生產及銷售個人防護裝備的收益5.26億元，但個人防護裝備業務僅屬副業，集團並無計劃在日後集中發展該業務。

卡賓旗下品牌有卡賓、卡賓都市、Cabbeen Love及淩晨兩點。截至去年底，集團有7名批發分銷商、20名代銷分銷商及115名二級分銷商，在內地共經營810間零售店舖及一間在柬埔寨的零售店舖。

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編輯：陳韻妍