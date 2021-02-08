【會計師公會】鄭中正：兩個月內諮詢一人一票選會長　長工時非洪水猛獸

▲ 鄭中正:兩個月內諮詢一人一票選會長 長工時非洪水猛獸

會計師公會2018年通過「一人一票選會長」議案，議案發起人之一的鄭中正擔任今屆公會會長，他接受本報訪問時稱，獨立工作小組已向理事會提交方案，他預計一、兩個月可利用問卷形式向會員提出諮詢文件，讓會員發表意見。

會計師公會會員逾4萬，現時公會會長由理事會互選得出，雖然理事會有14名理事由會員選出，但由港府官員、委任理事佔另外6席，其餘一席為上任會長，機制因而被視為傾向政府。

鄭中正稱，自己對議案落實着急，會在文件內交代過去3年工作，坦言過程中不同持份者對如何選舉有意見分歧，強調會員意見最重要。

曾聯署支持「DQ」梁繼昌，鄭中正如何解說議會欠會計界聲音，可見【下一頁】

有四大會計師樓中級管理層1月發電郵要求下屬每周工作7日、平日工作14小時，引來業界以至社會再次議論長工時問題。鄭中正稱，長工時是業內根深蒂固問題，但形容這不是洪水猛獸，而公會已成立督導委員會嘗試尋找根本問題和解決方案。

鄭中正坦言，長工時問題即時無靈丹妙藥，公會的科技資訊委員會研究是可用科技縮減工序。

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記者：麥德銘