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【國會暴亂】共和黨參議員：特朗普責任由歷史判斷

環球社會熱點 13:28 2021/02/08

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美國前任總統特朗普被指煽動支持者造成國會暴亂事件，參議院將開展對特朗普的第2次彈劾審訊。作為特朗普忠實支持者之一、共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）接受美媒訪問時表示，歷史將會銘記在國會暴亂中特朗普的位置。格雷厄姆續指，參議院的彈劾審訊不合乎憲法，把前總統定罪不是參議員職責。

特朗普拒宣誓作供 斥為「公關技倆」 【下一頁】

格雷厄姆本周日接受訪問時表示，1月6日的國會暴亂事件對美國來說是非常糟糕的一天，歷史為特朗普於暴亂所擔當的角色留一席位，亦會判斷特朗普就事件的責任。

此外，參議院將於本周展開對特朗普的彈劾審訊。格雷厄姆認為，參議員並不是檢察官，而且彈劾並不等同起訴，因此把特朗普定罪並不是參議院的職責。他更強調，是時候「繼續向前走」（move on），亦已準備隨時結束這場不合乎憲法的彈劾審訊。

英媒：文翠珊與特朗普拖手是意外 隨即向丈夫「報備」 【下一頁】

他續稱讚特朗普屬共和黨內最受歡迎的人物，並透過合法選舉而當選總統。

雖然有不少共和黨人包括格雷厄姆於國會暴亂發生後，均批評特朗普所作所為，但參議院內的為數不少的共和黨人質疑，將前總統定罪的做法是否合乎憲法，相信未能獲得最少17名共和黨員倒戈投贊成票， 難以把特朗普定罪。

責任編輯：郭麗明

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