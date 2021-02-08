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今日推介建行 | 郵儲銀行、小米、清科創業、中車時代電氣、海爾智家最新部署（立即觀看）

股市 13:10 2021/02/08

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恒生指數中午收報29480點，升192點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介建設銀行 （00939） ，另亦會分析郵儲銀行 （01658） 、小米集團 （01810） 、清科創業 （01945） 、中車時代電氣 （03898） 及海爾智家 （06690） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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海爾智家（06690） 中車時代電氣（03898） 清科創業（01945） 小米集團－W（01810） 郵儲銀行（01658） 建設銀行（00939） 石鏡泉 股票

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