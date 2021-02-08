【美團股價】大華繼顯：看好美團積極拓展新業務 上調目標價至508元

▲ 美團股價屢創新高，上周曾破頂高見414元，繼而獲得多間大行唱好兼調整目標價。

美團 （03690） 股價屢創新高，上周曾破頂高見414元，繼而獲得多間大行唱好兼調整目標價。大華繼顯發表研報指，隨著美團積極拓展新業務，預料美團在中國餐飲外賣及服務市場仍處領先地位，該行上調美團目標價，由343元升至508元，維持「買入」評級。

至周一下午2時，美團現報408元，升1.6%，成交33.9億。

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該行分析，美團積極拓展新業務，除社區團購「美團優選」外，美團去年亦成立電商新業務「團好貨」。因此該行預測，美團今年或會把從其他現有業務所得的盈利投放到新業務上，發展「美團優選」和「團好貨」，料美團在2021年首季或會虧損近33億人民幣。

不過長遠來看，中國去年零售業銷量增速加快，但線上購物滲透率仍低。至2019年，中國新鮮食品和快速消費品市場的線上滲透率仍低於兩成，反映潛在市場範圍仍然龐大。該行表示，美團近月加快拓展線上零售業務，在新鮮食品市場和快速消費品市場的線上滲透率皆見高速增長，料未來美團未來仍有一定成長空間，整體而言，該行預料美團2021年總收入增長可達59%。

雜貨及電商零售業務業務起步較遲 料物流等硬件優勢可彌補

該行認為，雜貨及電商零售業務將成為美團的發展重心支柱之一。儘管美團比其他公司較晚發展該兩項業務，但美團去年的市場拓展計劃進度良好，加上美團本身經營線上外賣業務，在物流運送、經營線上購物平台等方面具備經驗及優勢，預料在2022年，雜貨業務佔美團總收入佔比將從2021年的14%升至20%。

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編輯﹕賴奕羚