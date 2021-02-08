Shake Shack Chick'n Bites脆炸雞塊　2月9日起香港有得食

▲ Shake Shack的Chick'n Bites脆炸雞塊將於2月9日起，在香港全線六間分店限時發售。

Shake Shack的Chick'n Bites脆炸雞塊自2018年於美國首度推出後大受歡迎，品牌今日宣佈，Chick'n Bites脆炸雞塊將於2月9日起，在香港全線六間分店限時發售。

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Chick'n Bites香脆雞塊採用原塊全白雞胸肉，100%全天然。Chick'n Bites有6粒裝及10粒裝，分別為港幣37元及52元，可選配BBQ 或蜜糖芥末沾醬。如果不想排隊，也可預先於order.shakeshack.com.hk網上訂購，即可在Shake Shack香港六間分店，中環ifc、金鐘太古廣場、銅鑼灣時代廣場、尖沙咀海港城、九龍圓方及沙田新城市廣場自取。

Shake Shack於紐約麥迪遜廣場公園開設首家店鋪，現在美國30個州及華盛頓特區設有超過300家分店；另有超過95家的海外分店座落於倫敦、香港、上海、新加坡、菲律賓、墨西哥、伊斯坦堡、杜拜、東京、首爾等。

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責任編輯：蘇穎琪