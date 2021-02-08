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【TikTok】TikTok擬拓電商服務　用戶分享產品連結可贏銷售佣金

科技 12:40 2021/02/08

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TikTok將會在今年內推出新功能，如允許TikTok用戶分享產品鏈結，並賺取銷售佣金。

中國影片應用程式抖音的國際版TikTok，近日傳出將進軍美國電子商務市場，進一步與Facebook展開競爭。外媒報道指，TikTok將會在今年內推出新功能，如允許TikTok用戶分享產品鏈結，並賺取銷售佣金，而且也會推出「直播」購物功能。

【新平台崛起】TikTok競爭對手Spotlight　推出兩個月平均每月活躍用戶已超1億

【TikTok】TikTok遵從意大利政府要求　封鎖13歲以下人士帳戶

外電報道指，TikTo有意進一步與Facebook展開競爭，近日向廣告客戶介紹新功能，允許TikTok的用戶透過分享產品連結，即使未獲品牌贊助，也能贏得銷售佣金。與此同時，TikTok將會推出手機版的電視購物頻道，用戶在觀看網絡紅人推薦後，可輕點幾下就買到商品。

英國廣吿與傳播集團WPP旗下子公司獨立媒介公司（Mindshare）創意技術總監Jack Smyth表示，TikTok相當適合直播購物業務。

除此之外，知情人士表示，TikTok在今年計劃進一步開發其自助式廣告平台，允許品牌在網上投放自己的廣告，而不是透過銷售代表手動投放。同時，該公司也計劃改進其廣告定向工具，包括用戶追蹤。

2020年吸金力最強App排行出爐！美國禁令無阻TikTok奪冠

責任編輯：曾曉汶

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