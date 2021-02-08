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【牛津疫苗】南非暫停接種計劃 對變種病毒輕症效力有限

環球社會熱點 12:22 2021/02/08

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新冠肺炎疫情全球大流行，牛津疫苗生産商阿斯利康早前引述一項研究指，牛津疫苗預防南非發現的新冠肺炎變種病毒效力有限。南非宣布暫停為民眾接種牛津疫苗的計劃，並將會改為民眾接種輝瑞疫苗及強生疫苗。

【牛津疫苗】阿斯利康：疫苗對南非變種病毒效力有限 【下一頁】

研究由南非金山大學和牛津大學合作進行，安排2,026名健康年輕的成年人進行試驗，其中一半人接受安慰劑。研究早期數據顯示，牛津疫苗對南非發現的變種病毒引起的輕微徵狀效力有限。

南非目前已收到100萬劑牛津疫苗，原訂於下周為民眾接種。南非衛生部長姆基澤（Zweli Mkhize）周日（7日）於記者會上表示，南非政府正等待專家意見再決定如何更好地展開牛津疫苗接種，並將於接下來數周推出輝瑞（Pfizer）疫苗與強生（Johnson & Johnson）疫苗。

南非變種病毒株個案佔南非近期新增的確診個案近9成，因此新冠疫苗能否有效預防南非變種病毒，成為當地能否遏制疫情的關鍵。

【新冠疫苗】英國料每年需再打疫苗 今秋或打加強劑 【下一頁】

率領研究的專家馬迪（Shabir Madhi）表示，志願者的平均年齡為31歲，不屬於最容易感染病毒且出現重症的群體，因此這項研究無法驗證牛津疫苗預防重症的功效。

牛津大學首席疫苗研發人員吉爾貝特（Sarah Gilbert）預計，牛津疫苗仍可預防重症。她表示研究團隊稍後將會針對南非變種病毒修改疫苗配方。有專家表示，疫苗重新設計及調整的工作可於數周至數月内完成。

責任編輯：鄭錦玲

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