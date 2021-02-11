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專題:退休理財

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【美股開市】道指升61點　納指漲0.5%（不斷更新）

股市 22:35 2021/02/11

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美股動態不斷更新

美國首領業救擠人數雖然按周下跌，不過人數仍超預期，美股早段向好，道指升61點，標指升0.3%，納指升0.5%。市場繼續對通過新刺激方案樂觀，因儲局承諾續實施量寬。

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【美國經濟】美國上周首申失業救濟人數79.3萬　多於預期　一文看清美國首申領失業救濟人數

拜登將與習近平通話談香港新疆人權問題　為就任美國總統後首次

【儲局官員】鮑威爾：局方承諾促進就業 續實施量寬

即市走勢：

【22︰30】美國首領業救擠人數雖然按周下跌，不過人數仍超預期，美股早段向好，道指升61點，標指升0.3%，納指升0.5%。

【15︰05】道指期貨升72點，報31400點；標指期貨升10點，報3913點；納指期貨升48點或近0.4%，報13692點。

【12︰33】美股期貨向好，道指期貨升33點，報31361點；標指期貨升2點，報3905點；納指期貨升11點或近0.1%，報13654點。

道指升61點港股ADR跌140點　油價升0.6%

 

-------------------------

2月10日（三）市況

道指收市升61點，收報31437點，標指跌1點，收報3909點，納指跌0.3%，收報13972點。Twitter升13%，nvidia升逾3%，Telsa跌5%，Palantir跌6%。市場繼續憧憬新刺激經濟計劃短期內可通過。

 

更多美股收市：

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挾倉股 收報 變幅
GameStop 50.12 -0.4%
AMC娛樂控股 5.50 0.0%
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黑莓 13.09 -2.5%

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【儲局官員】鮑威爾：局方承諾促進就業 續實施量寬

Reddit散戶轉戰美股大麻板塊 Tilray曾急飈58%

Twitter正考慮是否接受比特幣支付

馬斯克稱買入一些狗狗幣　狗狗幣漲逾12%

【美股業績】可口可樂上季盈利跌29%　惟每股經調整盈利勝預期

【Heineken】喜力宣布裁員8000人　佔人手近10%

【TikTok拆骨】TikTok出售美國業務無限期擱置　拜登重新審視安全風險

即市走勢：

【05︰00】道指收市升61點，收報31437點，標指跌1點，收報3909點，納指跌0.3%，收報13972點。

【03︰32】美國聯儲局主席鮑威爾表示，局方承諾將竭盡所能促進就業，繼續實施量化寬鬆（QE）政策，直至美國經濟取得實質進展。三大指數個別發展，道指和納指升，標指偏軟，道指升81點，報31457點；納指升6點，報14014點；標指跌5點，報3906點。

【02︰34】紐約期油漲0.55%，暫報58.68美元。據《華爾街日報》報道，國際原子能機構（IAEA）稱，伊朗已經開始生產鈾金屬。
花旗上調2021年紐約期油預測，至每桶61美元。

【02︰15】據《紐約時報》消息，Facebook試圖開發新款APP，以便同語音社交公司ClubHouse競爭。Facebook股價跟隨大市走勢，暫跌近0.3%。

【02︰13】美股個別發展，道指轉升10點，報31386點；納指跌33點， 報13974點；標指跌4點，報3906點。

【02︰01】豐田汽車將為美國市場推出3款新的電動汽車，擬於2022年上市銷售。豐田ADR上漲6.1%，刷新盤中歷史高位。

【01︰24】Reddit論壇用戶轉戰美股大麻板塊，Reddit旗下社群「r/WallStreetBets」（WSB）一篇內容稱Tilray和Aphria還有更多上漲空間，該文12個小時內獲得另外大約1萬用戶點贊，兩家公司股價目前分別漲23%和5.7%。

【01︰09】美股三大指數下跌，道指跌28點，報31346點；納指跌78點， 報13929點；標指跌3點，報3907點。

【23︰47】納指跌幅擴大至超過1%，科技股中，特斯拉維持超過5%的跌幅，Zoom跌2.9%，亞馬遜跌1.4%，谷歌A也跌超1%，蘋果跌約1%，微軟跌超0.8%，奈飛跌超0.5%，Facebook跌約0.5%，推特漲幅收窄至不足6.0%。

 

【22︰01】道指期貨升134點，納指升63點，標指升18點。

【22︰00】美國1月CPI按月升0.3%　符合市場預期

【21︰06】道指期貨升88點，納期升41點，標期升12點。

【21︰05】富途（美：FUTU）盤前升逾17%，報181.3美元。

【18︰41】道指期貨升84點，納指期貨升58點，標指期貨升12點。

【18︰40】百度擬成立獨立人工智能晶片企業　盤前股價升逾5%

【12︰25】外電報道，被視為Tesla（美﹕TSLA）競爭對手之一的電動車初創企業Rivian Automotive據報尋求今年9月上市，估值可達500億美元或以上。

【新股IPO】Tesla潛在競爭對手電動車初企Rivian傳今年9月上市　亞瑪遜有份投資

【12︰18】道指期貨升75點，報31353點；標指期貨升12點，報3918點；納指期貨升56點，報13736點。

【08︰40】Twitter（美：TWTR）公布季績，Twitter上季經調整每股盈利0.38美元，較市場預期的0.31美元為高。

道指微跌9點港股ADR升310點　美滙指數跌0.5%

 

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2月9日（二）市況

美股走勢反覆，納指收市上萬四關。道指收市跌9點，收報31375點，標指跌0.1%，收報3911點，納指升0.1%，收報14007點。美國總統拜登刺激方案進展順利，惟市場已消化相關利好消息，美滙指數跌0.5%至90.46。比特幣及其他虛擬貨幣續受到市場追捧，VIX指數亦進一步回落。

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挾倉股 收報 變幅
GameStop 50.48 -15.9%
AMC娛樂控股 6.17 -9.7%
高斯電子KOSS 19.00 -4.9%
黑莓 13.72 +3.7%

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即市走勢：

【05︰00】道指收市跌9點，收報31375點，標指跌0.1%，收報3911點，納指升0.1%，收報14007點。

【03︰24】美滙指數刷新即市低位，報90.488，跌幅達0.5%，為連續第三日下跌。道指升43點，報31429點；標指持平，報3915點；納指升0.27%，報14025點。

【03︰01】美股個別發展，標指轉跌0.06%或2點，報3913點；道指升31點，報31417點；納指升22點或0.16%，報14010點。

 

<【02︰17】美股午市窄幅上落， 道指升14點，報31400點；標指持平，報3915點；納指升0.25%，報14023點。

【01︰31】中概股師董會（SDH）上市首日盤中一度停牌，停牌前上漲119.75%，復牌後漲幅擴大至近150%。

【00︰39】道指跌幅收窄，  暫跌31點，報31353點；標指跌0.2%，報3907點；納指升0.14%，報14007點。

【23︰27】Bitstamp比特幣現貨突破47000美元關口，報47000.01美元，漲5.13%。

 

【22︰32】道指跌109點，報31276點；納指跌0.14%；標指跌0.25%。

【22︰02】VIX波動率日內跌幅達2.5%，報20.65。

【21︰30】美股工業大麻板塊盤前集體走高，Tilray漲20%，Aphria漲12%，Sundial Growers漲10%，Aurora大麻漲5.45%。

【19︰32】道指期貨跌74點，報31194點；納指期貨跌0.17%；標指期貨跌0.19%。

【18︰07】美股期貨微跌30點，報31288點；納指期貨跌0.1%；標指期貨亦跌0.1%。

【12：17】道指期貨跌9點，報31259點；標指期貨跌不足1點，報3907點；納指期貨跌6點或近0.1%，報13676點。

【11：00】馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市　專家質疑Tesla接受比特幣具支付風險（第二版）

【10：45】RBC：Apple Wallet或發展加密幣交易所　或釋放數十億美元業務價值

【09：40】內地市監局等約談中國Tesla 特斯拉：全面加強自檢自查（第二版）">內地市監局等約談中國Tesla 特斯拉：全面加強自檢自查（第二版）

【08：15】根據coindesk平台，截至早上8時9分，比特幣報47020美元，24小時內升兩成。

【Bitcoin】比特幣升穿47000美元創新高　分析料年底見10萬美元">【Bitcoin】比特幣升穿47000美元創新高　分析料年底見10萬美元

道指升237點港股ADR升17點　比特幣升穿46500美元">道指升237點港股ADR升17點　比特幣升穿46500美元

 

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2月8日（一）市況

環球資金繼續炒作美國新任總統拜登（Joe Biden）的1.9萬億美元財政刺激方案，標指、納指上周率先破頂，到了本周開局仍然順利，美股三大指數齊齊向上，道指開市升約126點，收市升237點，收報31385點。美股上升之際，常用於實體經濟活動的原油價格亦受追捧，布倫特期油突破60美元心理關口，為疫情爆發以來最高水平。

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留意AMD及Nvidia收市升4.1%及6.2%。

  收報 變幅
道指 31,385 +0.8%
標指 3,915 +0.7%
納指 13,987 +0.9%
AMD公司 91.47 +4.1%
英偉達 577.55 +6.2%
迪士尼 189.94 +4.8%

 

航空郵輪 收報 變幅
波音 211.78 +1.9%
聯合航空 44.35 +5.2%
達美航空 43.22 +5.0%
阿拉斯加航空 57.05 +5.3%
美國航空 17.77 +3.4%
嘉年華郵輪 21.60 +1.4%

 

挾倉股 收報 變幅
GameStop 59.94 -6.0%
AMC娛樂控股 6.17 -9.7%
高斯電子KOSS 19.00 -4.9%
黑莓 13.72 +3.7%

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焦點新聞：

【美股焦點】Clubhouse爆紅掀「語音社交」熱潮　有甚麼概念股當炒？

即市走勢：

【05：00】道指收報31385點，升237點，標指收報3915點，升0.7%，納指收報13987點，升0.9%。

【03：29】 美股晶片股漲幅繼續擴大，半導體板塊ETF漲2.5%，英偉達漲5.5%，應用材料、凌雲半導體漲超過4%，AMD、台積電、西部數據漲超過3%。

與此同時，FAANMG全綫下跌，亞馬遜領跌，跌超1%，Facebook跌逾0.8%，蘋果跌0.5%，Netflix跌逾0.7%，微軟跌逾0.2%。

道指升137點，報31285點；標指升13點，報3900點；納指升68點，報13924點。

【03：03】道指升127點，報31275點；標指升14點，報3901點；納指升71點，報13928點。

【02：13】道指升129點，報31277點；標指升13點，報3899點；納指升68點，報13924點。

【01：11】倫敦布蘭特期油日內漲幅達1.5%，報60.46美元。紐約原油期貨漲逾2%，報57.99美元。

【00：15】道指升114點，報31262點；標指升19點，報3906點；納指升79點，報13935點；AMC股價曾跌逾15%，AMC上周提交給美國證券交易委員會（SEC）一份文件中顯示，其大股東中國萬達集團進行一次股份轉換，2月1日將其所持AMC的B級普通股轉換成A級普通股，可能為出售股份，現時跌11.5%， 報6.045美元。

【00：11】加密貨幣新星「狗狗幣（Dogecoin）」24小時漲幅超28%，即市一度刷新紀錄新高，市值達105億美元，其市值在加密貨幣中排名前十。此前，特斯拉CEO馬斯克、美國饒舌歌手Snoop Dogg和Kiss樂團貝斯手Gene Simmons都發表有關狗狗幣的推文。

【22：50】標指、納指後，道指「跟風」破頂，報31357點，升208點。

【22：30】資金炒作經濟復甦，道指開市升126點，報31274點，布油期貨報59.91美元。

【22：00】道指期貨升139點，報31181點；標指期貨升15點，報3895點，納指期貨升60點或0.45%，報13658點。

【19：54】道指期貨升119點，報31161點；標指期貨升12點，報3893點，納指期貨升55點或0.4%，報13653點。

【12：16】道指期貨升157點，報31990點；標指期貨升17點，報3897點，納指期貨升76點或近0.6%，報13674點。

【09：35】市場監管總局稱，唯品會（美：VIPS） 涉不正當競爭行為，對公司作出行政處罰決定，處罰金額300萬元人民幣。

【反壟斷】唯品會涉不正當競爭行為　遭市監局罰款300萬人幣

【08：50】起亞及現代汽車最新表示，未與蘋果 （美：AAPL）就開發自動駕駛電動車展開討論。外媒日前引述消息稱，蘋果與現代起亞就電動汽車製造合作計劃的談判已經暫停。

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道指升92點港股ADR升121點　紐約期金升1.2%

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

責任編輯︰梁浩碩
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