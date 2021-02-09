【美股開市】美股回吐　道指挫逾百點　比特幣漲逾3%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股周二早段回吐，美國總統拜登刺激方案進展順利，惟市場已消化相關利好消息。比特幣及其他虛擬貨幣續受到市場追捧，VIX指數亦進一步回落。

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即市走勢：

【22︰32】 道指跌109點，報31276點；納指跌0.14%；標指跌0.25%。

【22︰02】VIX波動率日內跌幅達2.5%，報20.65。

【21︰30】 美股工業大麻板塊盤前集體走高，Tilray漲20%，Aphria漲12%，Sundial Growers漲 10％，Aurora大麻漲5.45％。 ​​​​​​​

【19︰32】道指期貨跌74點，報31194點；納指期貨跌0.17%；標指期貨跌0.19%。

【18︰07】美股期貨微跌30點，報31288點；納指期貨跌0.1%；標指期貨亦跌0.1%。

【12：17】道指期貨跌9點，報31259點；標指期貨跌不足1點，報3907點；納指期貨跌6點或近0.1%，報13676點。

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【08：15】根據coindesk平台，截至早上8時9分，比特幣報47020美元，24小時內升兩成。

【Bitcoin】比特幣升穿47000美元創新高 分析料年底見10萬美元 "> 【Bitcoin】比特幣升穿47000美元創新高 分析料年底見10萬美元

道指升237點港股ADR升17點 比特幣升穿46500美元 "> 道指升237點港股ADR升17點 比特幣升穿46500美元

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2月8日（一）市況

環球資金繼續炒作美國新任總統拜登（Joe Biden）的1.9萬億美元財政刺激方案，標指、納指上周率先破頂，到了本周開局仍然順利，美股三大指數齊齊向上，道指開市升約126點，收市升237點，收報31385點。美股上升之際，常用於實體經濟活動的原油價格亦受追捧，布倫特期油突破60美元心理關口，為疫情爆發以來最高水平。

即睇美股收市：

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留意AMD及Nvidia收市升4.1%及6.2%。

收報 變幅 道指 31,385 +0.8% 標指 3,915 +0.7% 納指 13,987 +0.9% AMD公司 91.47 +4.1% 英偉達 577.55 +6.2% 迪士尼 189.94 +4.8%

航空郵輪 收報 變幅 波音 211.78 +1.9% 聯合航空 44.35 +5.2% 達美航空 43.22 +5.0% 阿拉斯加航空 57.05 +5.3% 美國航空 17.77 +3.4% 嘉年華郵輪 21.60 +1.4%

挾倉股 收報 變幅 遊戲停止 59.94 -6.0% AMC娛樂控股 6.17 -9.7% 高斯電子KOSS 19.00 -4.9% 黑莓 13.72 +3.7%

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焦點新聞：

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即市走勢：

【05：00】道指收報31385點，升237點，標指收報3915點，升0.7%，納指收報13987點，升0.9%。

【03：29】 美股晶片股漲幅繼續擴大，半導體板塊ETF漲2.5%，英偉達漲5.5%，應用材料、凌雲半導體漲超過4%，AMD、台積電、西部數據漲超過3%。

與此同時，FAANMG全綫下跌，亞馬遜領跌，跌超1%，Facebook跌逾0.8%，蘋果跌0.5%，Netflix跌逾0.7%，微軟跌逾0.2%。

道指升137點，報31285點；標指升13點，報3900點；納指升68點，報13924點。

【03：03】道指升127點，報31275點；標指升14點，報3901點；納指升71點，報13928點。

【02：13】道指升129點，報31277點；標指升13點，報3899點；納指升68點，報13924點。

【01：11】倫敦布蘭特期油日內漲幅達1.5%，報60.46美元。紐約原油期貨漲逾2%，報57.99美元。

【00：15】道指升114點，報31262點；標指升19點，報3906點；納指升79點，報13935點；AMC股價曾跌逾15%，AMC上周提交給美國證券交易委員會（SEC）一份文件中顯示，其大股東中國萬達集團進行一次股份轉換，2月1日將其所持AMC的B級普通股轉換成A級普通股，可能為出售股份，現時跌11.5%， 報6.045美元。

【00：11】加密貨幣新星「狗狗幣（Dogecoin）」24小時漲幅超28%，即市一度刷新紀錄新高，市值達105億美元，其市值在加密貨幣中排名前十。此前，特斯拉CEO馬斯克、美國饒舌歌手Snoop Dogg和Kiss樂團貝斯手Gene Simmons都發表有關狗狗幣的推文。

【22：50】標指、納指後，道指「跟風」破頂，報31357點，升208點。

【22：30】資金炒作經濟復甦，道指開市升126點，報31274點，布油期貨報59.91美元。

【22：00】道指期貨升139點，報31181點；標指期貨升15點，報3895點，納指期貨升60點或0.45%，報13658點。

【19：54】道指期貨升119點，報31161點；標指期貨升12點，報3893點，納指期貨升55點或0.4%，報13653點。

【12：16】道指期貨升157點，報31990點；標指期貨升17點，報3897點，納指期貨升76點或近0.6%，報13674點。

【09：35】市場監管總局稱，唯品會（美：VIPS） 涉不正當競爭行為，對公司作出行政處罰決定，處罰金額300萬元人民幣。

【反壟斷】唯品會涉不正當競爭行為 遭市監局罰款300萬人幣

【08：50】起亞及現代汽車最新表示，未與蘋果 （美：AAPL）就開發自動駕駛電動車展開討論。外媒日前引述消息稱，蘋果與現代起亞就電動汽車製造合作計劃的談判已經暫停。

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道指升92點港股ADR升121點 紐約期金升1.2%

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責任編輯︰梁浩碩