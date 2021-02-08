【美股期貨】道指期貨升119點　納指期貨升0.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五上揚，美國眾議院周五表決，批准採納參議院預算解決方案，為快速通過拜登紓困法案鋪平道路，道指升92點。美股期貨今早於亞洲時段續上，道指期貨升157點。

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【美股焦點】Clubhouse爆紅掀「語音社交」熱潮 有甚麼概念股當炒？

即市走勢：

【19：54】道指期貨升119點，報31161點；標指期貨升12點，報3893點，納指期貨升55點或0.4%，報13653點。

【12：16】道指期貨升157點，報31990點；標指期貨升17點，報3897點，納指期貨升76點或近0.6%，報13674點。

【09：35】市場監管總局稱，唯品會（美：VIPS） 涉不正當競爭行為，對公司作出行政處罰決定，處罰金額300萬元人民幣。

【反壟斷】唯品會涉不正當競爭行為 遭市監局罰款300萬人幣

【08：50】起亞及現代汽車最新表示，未與蘋果 （美：AAPL）就開發自動駕駛電動車展開討論。外媒日前引述消息稱，蘋果與現代起亞就電動汽車製造合作計劃的談判已經暫停。

【Apple car】蘋果日前傳暫停與現代起亞談判 起亞、現代：未與蘋果就電動車合作展開討論

【中概股】蔚來汽車斥百億人幣增持蔚來中國惹揣測 蔚來︰與IPO無關

道指升92點港股ADR升121點 紐約期金升1.2%

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

責任編輯︰梁浩碩