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【美股期貨】美股期貨回吐　道指期貨跌74點（不斷更新）

股市 19:34 2021/02/09

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美股動態不斷更新

美股隔晚創新高，資金續炒作美國總統拜登刺激方案進展順利，市場憧憬經濟復甦，道指升237點。美股期貨今早於亞洲時段偏軟，道指期貨微跌。美國今日將公布1月NFIB小型企業樂觀指數，以及12月JOLTS職位空缺。

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【19︰32】道指期貨跌74點，報31194點；納指期貨跌0.17%；標指期貨跌0.19%。

【18︰07】美股期貨微跌30點，報31288點；納指期貨跌0.1%；標指期貨亦跌0.1%。

【12：17】道指期貨跌9點，報31259點；標指期貨跌不足1點，報3907點；納指期貨跌6點或近0.1%，報13676點。

【11：00】馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市　專家質疑Tesla接受比特幣具支付風險（第二版）

【10：45】RBC：Apple Wallet或發展加密幣交易所　或釋放數十億美元業務價值

【09：40】內地市監局等約談中國Tesla 特斯拉：全面加強自檢自查（第二版）

【08：15】根據coindesk平台，截至早上8時9分，比特幣報47020美元，24小時內升兩成。

【Bitcoin】比特幣升穿47000美元創新高　分析料年底見10萬美元

道指升237點港股ADR升17點　比特幣升穿46500美元

 

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2月8日（一）市況

環球資金繼續炒作美國新任總統拜登（Joe Biden）的1.9萬億美元財政刺激方案，標指、納指上周率先破頂，到了本周開局仍然順利，美股三大指數齊齊向上，道指開市升約126點，收市升237點，收報31385點。美股上升之際，常用於實體經濟活動的原油價格亦受追捧，布倫特期油突破60美元心理關口，為疫情爆發以來最高水平。

即睇美股收市：

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    +2

留意AMD及Nvidia收市升4.1%及6.2%。

  收報 變幅
道指 31,385 +0.8%
標指 3,915 +0.7%
納指 13,987 +0.9%
AMD 91.47 +4.1%
Nvidia 577.55 +6.2%
迪士尼 189.94 +4.8%

 

航空郵輪 收報 變幅
波音 211.78 +1.9%
聯合航空 44.35 +5.2%
達美航空 43.22 +5.0%
阿拉斯加航空 57.05 +5.3%
美國航空 17.77 +3.4%
嘉年華郵輪 21.60 +1.4%

 

挾倉股 收報 變幅
GameStop 59.94 -6.0%
AMC娛樂控股 6.17 -9.7%
高斯電子KOSS 19.00 -4.9%
黑莓 13.72 +3.7%

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【美股焦點】Clubhouse爆紅掀「語音社交」熱潮　有甚麼概念股當炒？

即市走勢：

【05：00】道指收報31385點，升237點，標指收報3915點，升0.7%，納指收報13987點，升0.9%。

【03：29】 美股晶片股漲幅繼續擴大，半導體板塊ETF漲2.5%，英偉達漲5.5%，應用材料、凌雲半導體漲超過4%，AMD、台積電、西部數據漲超過3%。

與此同時，FAANMG全綫下跌，亞馬遜領跌，跌超1%，Facebook跌逾0.8%，蘋果跌0.5%，Netflix跌逾0.7%，微軟跌逾0.2%。

道指升137點，報31285點；標指升13點，報3900點；納指升68點，報13924點。

【03：03】道指升127點，報31275點；標指升14點，報3901點；納指升71點，報13928點。

【02：13】道指升129點，報31277點；標指升13點，報3899點；納指升68點，報13924點。

【01：11】倫敦布蘭特期油日內漲幅達1.5%，報60.46美元。紐約原油期貨漲逾2%，報57.99美元。

【00：15】道指升114點，報31262點；標指升19點，報3906點；納指升79點，報13935點；AMC股價曾跌逾15%，AMC上周提交給美國證券交易委員會（SEC）一份文件中顯示，其大股東中國萬達集團進行一次股份轉換，2月1日將其所持AMC的B級普通股轉換成A級普通股，可能為出售股份，現時跌11.5%， 報6.045美元。

【00：11】加密貨幣新星「狗狗幣（Dogecoin）」24小時漲幅超28%，即市一度刷新紀錄新高，市值達105億美元，其市值在加密貨幣中排名前十。此前，特斯拉CEO馬斯克、美國饒舌歌手Snoop Dogg和Kiss樂團貝斯手Gene Simmons都發表有關狗狗幣的推文。

【22：50】標指、納指後，道指「跟風」破頂，報31357點，升208點。

【22：30】資金炒作經濟復甦，道指開市升126點，報31274點，布油期貨報59.91美元。

【22：00】道指期貨升139點，報31181點；標指期貨升15點，報3895點，納指期貨升60點或0.45%，報13658點。

【19：54】道指期貨升119點，報31161點；標指期貨升12點，報3893點，納指期貨升55點或0.4%，報13653點。

【12：16】道指期貨升157點，報31990點；標指期貨升17點，報3897點，納指期貨升76點或近0.6%，報13674點。

【09：35】市場監管總局稱，唯品會（美：VIPS） 涉不正當競爭行為，對公司作出行政處罰決定，處罰金額300萬元人民幣。

【反壟斷】唯品會涉不正當競爭行為　遭市監局罰款300萬人幣

【08：50】起亞及現代汽車最新表示，未與蘋果 （美：AAPL）就開發自動駕駛電動車展開討論。外媒日前引述消息稱，蘋果與現代起亞就電動汽車製造合作計劃的談判已經暫停。

【Apple car】蘋果日前傳暫停與現代起亞談判　起亞、現代：未與蘋果就電動車合作展開討論

【中概股】蔚來汽車斥百億人幣增持蔚來中國惹揣測　蔚來︰與IPO無關

道指升92點港股ADR升121點　紐約期金升1.2%

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

責任編輯︰梁浩碩

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