【美股市況】道指升9點　納指漲0.6%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國首領業救擠人數雖然按周下跌，不過人數仍超預期，美股早段向好，道指開市後最多升106點，其後走勢反覆。市場繼續對通過新刺激方案樂觀，儲局亦承諾續實施量寬。

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即市走勢：

【00︰38】道指升106點一度倒跌32點，現升9點，納指升0.6%。

【22︰30】美國首領業救擠人數雖然按周下跌，不過人數仍超預期，美股早段向好，道指升61點，標指升0.3%，納指升0.5%。

【15︰05】道指期貨升72點，報31400點；標指期貨升10點，報3913點；納指期貨升48點或近0.4%，報13692點。

【12︰33】美股期貨向好，道指期貨升33點，報31361點；標指期貨升2點，報3905點；納指期貨升11點或近0.1%，報13654點。

道指升61點港股ADR跌140點 油價升0.6%

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2月10日（三）市況

道指收市升61點，收報31437點，標指跌1點，收報3909點，納指跌0.3%，收報13972點。Twitter升13%，nvidia升逾3%，Telsa跌5%，Palantir跌6%。市場繼續憧憬新刺激經濟計劃短期內可通過。

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挾倉股 收報 變幅 GameStop 50.12 -0.4% AMC娛樂控股 5.50 0.0% 高斯電子KOSS 17.01 -5.1% 黑莓 13.09 -2.5%

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即市走勢：

【05︰00】道指收市升61點，收報31437點，標指跌1點，收報3909點，納指跌0.3%，收報13972點。

【03︰32】美國聯儲局主席鮑威爾表示，局方承諾將竭盡所能促進就業，繼續實施量化寬鬆（QE）政策，直至美國經濟取得實質進展。三大指數個別發展，道指和納指升，標指偏軟，道指升81點，報31457點；納指升6點，報14014點；標指跌5點，報3906點。

【02︰34】紐約期油漲0.55%，暫報58.68美元。據《華爾街日報》報道，國際原子能機構（IAEA）稱，伊朗已經開始生產鈾金屬。

花旗上調2021年紐約期油預測，至每桶61美元。

【02︰15】據《紐約時報》消息，Facebook試圖開發新款APP，以便同語音社交公司ClubHouse競爭。Facebook股價跟隨大市走勢，暫跌近0.3%。

【02︰13】美股個別發展，道指轉升10點，報31386點；納指跌33點， 報13974點；標指跌4點，報3906點。

【02︰01】豐田汽車將為美國市場推出3款新的電動汽車，擬於2022年上市銷售。豐田ADR上漲6.1%，刷新盤中歷史高位。

【01︰24】Reddit論壇用戶轉戰美股大麻板塊，Reddit旗下社群「r/WallStreetBets」（WSB）一篇內容稱Tilray和Aphria還有更多上漲空間，該文12個小時內獲得另外大約1萬用戶點贊，兩家公司股價目前分別漲23%和5.7%。

【01︰09】美股三大指數下跌，道指跌28點，報31346點；納指跌78點， 報13929點；標指跌3點，報3907點。

【23︰47】納指跌幅擴大至超過1%，科技股中，特斯拉維持超過5%的跌幅，Zoom跌2.9%，亞馬遜跌1.4%，谷歌A也跌超1%，蘋果跌約1%，微軟跌超0.8%，奈飛跌超0.5%，Facebook跌約0.5%，推特漲幅收窄至不足6.0%。