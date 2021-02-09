【美股市況】炒作經濟復甦　道指漲逾百點　晶片股升FAANMG全綫跌（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

環球資金繼續炒作美國新任總統拜登（Joe Biden）的1.9萬億美元財政刺激方案，標指、納指上周率先破頂，到了本周開局仍然順利，美股三大指數齊齊向上，道指開市升約126點。美股上升之際，常用於實體經濟活動的原油價格亦受追捧，布倫特期油曾突破60美元心理關口，為疫情爆發以來最高水平。

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焦點新聞：

【美股焦點】Clubhouse爆紅掀「語音社交」熱潮 有甚麼概念股當炒？

即市走勢：

【03：29】 美股晶片股漲幅繼續擴大，半導體板塊ETF漲2.5%，英偉達漲5.5%，應用材料、凌雲半導體漲超過4%，AMD、台積電、西部數據漲超過3%。

與此同時，FAANMG全綫下跌，亞馬遜領跌，跌超1%，Facebook跌逾0.8%，蘋果跌0.5%，Netflix跌逾0.7%，微軟跌逾0.2%。

道指升137點，報31285點；標指升13點，報3900點；納指升68點，報13924點。

【03：03】道指升127點，報31275點；標指升14點，報3901點；納指升71點，報13928點。

【02：13】道指升129點，報31277點；標指升13點，報3899點；納指升68點，報13924點。

【01：11】倫敦布蘭特期油日內漲幅達1.5%，報60.46美元。紐約原油期貨漲逾2%，報57.99美元。

【00：15】道指升114點，報31262點；標指升19點，報3906點；納指升79點，報13935點；AMC股價曾跌逾15%，AMC上周提交給美國證券交易委員會（SEC）一份文件中顯示，其大股東中國萬達集團進行一次股份轉換，2月1日將其所持AMC的B級普通股轉換成A級普通股，可能為出售股份，現時跌11.5%, 報6.045美元。

【00：11】加密貨幣新星「狗狗幣（Dogecoin）」24小時漲幅超28%，即市一度刷新紀錄新高，市值達105億美元，其市值在加密貨幣中排名前十。此前，特斯拉CEO馬斯克、美國饒舌歌手Snoop Dogg和Kiss樂團貝斯手Gene Simmons都發表有關狗狗幣的推文。

【22：50】標指、納指後，道指「跟風」破頂，報31357點，升208點。

【22：30】資金炒作經濟復甦，道指開市升126點，報31274點，布油期貨報59.91美元。

【22：00】道指期貨升139點，報31181點；標指期貨升15點，報3895點，納指期貨升60點或0.45%，報13658點。

【19：54】道指期貨升119點，報31161點；標指期貨升12點，報3893點，納指期貨升55點或0.4%，報13653點。

【12：16】道指期貨升157點，報31990點；標指期貨升17點，報3897點，納指期貨升76點或近0.6%，報13674點。

【09：35】市場監管總局稱，唯品會（美：VIPS） 涉不正當競爭行為，對公司作出行政處罰決定，處罰金額300萬元人民幣。

【反壟斷】唯品會涉不正當競爭行為 遭市監局罰款300萬人幣

【08：50】起亞及現代汽車最新表示，未與蘋果 （美：AAPL）就開發自動駕駛電動車展開討論。外媒日前引述消息稱，蘋果與現代起亞就電動汽車製造合作計劃的談判已經暫停。

【Apple car】蘋果日前傳暫停與現代起亞談判 起亞、現代：未與蘋果就電動車合作展開討論

【中概股】蔚來汽車斥百億人幣增持蔚來中國惹揣測 蔚來︰與IPO無關

道指升92點港股ADR升121點 紐約期金升1.2%

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責任編輯︰梁浩碩