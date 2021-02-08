▲ 【小米股價】雷軍：重啟平板業務 料今年研發投入增加30%至40%

小米 （01810） 官方微博放出雷軍對話9名米粉團的視頻，雷軍對話米粉指今年小米會推出MIX新機，同時小米平板業務也將重啟，並於今年發布。他預計，小米2021年在技術研發上的投入將增加30%至40%。

截至中午收市，小米股價升0.74%，現價報27.4元，成交29.16億元。

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雷軍強調，「米粉是小米存續發展最重要的基石」， 小米新十年，會把「和用戶交朋友」這句話落實在每一件事情上。 未來希望米粉朋友能深度參與到小米發展的進程中，將「用戶參與開發」的模式進行到底。

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雷軍向米粉團說小米在今年要做好3件事：第一，全球 5000名最優秀的工程師，做出超越米粉期待的產品體驗； 第二，建設更強大的銷售和服務體系，打下高效率的手機和全屋智能渠道基礎； 第三，建設系統更完備的米粉社區，讓所有的米粉顧問真正深度參與小米的新十年。

米粉團向雷軍提出小米應該推出專屬女性手機的建議，雷軍稱， 針對於女性 群體 的友好度，小米手機努力在輕薄、顏值方面下功夫，小米11已經獲得不錯的反響。未來小米不會做純女性的 產品 線，但小米會設計符合女性審美和女性 需求 的產品，相關專項中的設計、研發等 關鍵崗位 已由女性 管理 者負責。

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編輯：陳華