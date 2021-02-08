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英媒：文翠珊與特朗普拖手是意外 隨即向丈夫「報備」

環球社會熱點 12:18 2021/02/08

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前英國首相文翠珊2017年訪問美國，期間和前美國總統特朗普在白宮外拖手相，被英國傳媒形容「關係特殊」。英國傳媒揭露文翠珊和特朗普的拖手，是特朗普的即興之舉。根據報道，事發後文翠珊旋即向丈夫「報備」，自己和另一個男人拖手。

前首相府聯合參謀長希爾（Fiona Hill）在BBC製作的紀錄片《Trump Takes on the World》內透露，特朗普（Donald Trump）拖著文翠珊（Theresa May） 的手走過柱廊的行為，震驚了包括文翠珊在內的在場所有人。但文翠珊無法當即抽回自己的手，所以她就只能被拖著。

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希爾更表示，事件發生後文翠珊隨即表示要致電丈夫。她嘗試在照片登上頭條前，向丈夫解釋情況。

希爾形容特朗普在通話中亦十分強勢，文翠珊只有5秒的時間表達自己的觀點。根據CNN報道，特朗普更會在電話中直接用「一個傻瓜」（a fool）罵文翠珊。希爾形容文翠珊和特朗普的合作關係十分脆弱（fractious）。

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照片在發生在2017年文翠珊兩日美國訪問中，是特朗普上任後首次接訪外國領袖。希爾指文翠珊在行程中見證了特朗普一次「令人尷尬」（toe-curling）的發怒。特朗普在得知俄國總統普京（Vladimir Putin）曾致電白宮但沒有接通後，隨即向顧問發怒。希爾形容特朗普的臉漲得通紅。

責任編輯：李俊儀

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