【谷消費】2021年重點提振消費　各地設定增速目標

據報道，多個省市在兩會提出了2021年社會零售品銷售額具體增速目標，顯示今年各地將重點放疫後的消費恢復之上。

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海南、廣西、山西、雲南、四川等地的目標增速在10%以上，河南、安徽、寧夏、陝西、重慶、甘肅等地則將目標定在7%以上。

專家指，大多地區將社會零售品銷售額增速高於或相當於GDP的目標，反映出地方對刺激消費的重視程度，尤其中西部地區正處於消費潛力釋放階段，相應也提高了消費增速的目標。

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海南因有免稅的利好政策，該省將增速目標定在15%。據海關數字，去年海南離島免稅全年總銷售額達274.8億元人民幣，按年增長103.7%。

另外，其他省市則會通過新一輪汽車下鄉和家電以舊換新來谷消費，其中，吉林、四川、廣東等地提出，促進汽車消費升級，開展下鄉和以舊換新政策。

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記者：林衛