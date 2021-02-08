  • 21°C
香港時間 : 2021208日 (一) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【谷消費】2021年重點提振消費　各地設定增速目標

股樓投資 12:05 2021/02/08

分享：

據報道，多個省市在兩會提出了2021年社會零售品銷售額具體增速目標，顯示今年各地將重點放疫後的消費恢復之上。

【大行點睇】美國尚未發出許可 野村指中芯國際今年銷售存不確定性，請按【見下頁

海南、廣西、山西、雲南、四川等地的目標增速在10%以上，河南、安徽、寧夏、陝西、重慶、甘肅等地則將目標定在7%以上。

專家指，大多地區將社會零售品銷售額增速高於或相當於GDP的目標，反映出地方對刺激消費的重視程度，尤其中西部地區正處於消費潛力釋放階段，相應也提高了消費增速的目標。

【高價新盤】呢個新盤1房單位賣成1374萬 卻受投資者捧場 到底有何吸引力?，請按【見下頁

海南因有免稅的利好政策，該省將增速目標定在15%。據海關數字，去年海南離島免稅全年總銷售額達274.8億元人民幣，按年增長103.7%。

另外，其他省市則會通過新一輪汽車下鄉和家電以舊換新來谷消費，其中，吉林、四川、廣東等地提出，促進汽車消費升級，開展下鄉和以舊換新政策。

【延伸閱讀】新年大翻新！：台妹花約800元翻新住所 老舊浴室秒變文青工業風，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

人大政協兩會 零售 中國 經濟

上一篇文章

【內地熱話】「就地過年」引發一個人年夜飯套餐熱銷 歎600元套餐太貴 網民：現在什麼網站都人均月薪十萬？

下一篇文章

【新股IPO】貝康醫療首日掛高開9.6% 中午收報29.15元 升6.5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【市場情緒】美股進入全面瘋狂
【市場情緒】美股進入全面瘋狂
【投資智慧】林本利教路 買股票應有的3個心態　切忌高追接貨
【投資智慧】林本利教路 買股票應有的3個心態　切忌高追接貨
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股
【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股
【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房
【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」