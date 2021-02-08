[異動股] 上月銷量按年增73% 傳有意進軍晶片業 長汽踩油半日大升8%

長城汽車(02333)今日傳來多個利好消息，包括上月銷售報捷，以及傳出有意進軍晶片產業，半日大升8%報25.1元。

【長和系】 長江基建夥拍電能 擬總代價逾4億元 收購加拿大風電站項目 詳情請看[下一頁]

長汽公布，1月銷量約13.9萬輛，按年升73％，當中哈弗品牌銷量約9.45萬輛，按年升約61％，長城皮卡和ＷＥＹ品牌銷量分別升約66％和88％，至約2.23萬和約1.2萬輛。該集團指，1月產量約13.8萬輛，按年升80.3％，當中哈弗品牌產量約9.3萬輛，按年升約71％，長城皮卡和ＷＥＹ品牌產量分別升約65％和90％，至約2.26萬和約1.21萬輛。

【港股追蹤】電訊盈科去年由盈轉虧蝕10億元 每股派末期息0.23元 詳情請看[下一頁 ]

另外，內媒引述消息人士透露，長城汽車近期或將進軍晶片產業，投資國內知名汽車智能晶片創業公司地平線，雙方可能還將在高級輔助駕駛、高級別自動駕駛、智能座艙等方向展開重點合作。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機