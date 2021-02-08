【新冠疫苗】英國料每年需再打疫苗 今秋或打加強劑

全球新冠肺炎疫情肆虐，多國均加快新冠疫苗接種。其中英國早已開展接種新冠疫苗，負責接種新冠疫苗計劃的英國官員表示，英國最快於今年秋天為國民接種新冠疫苗加強劑，為防範新冠肺炎疫情再度爆發，以後或需要每年為民眾接種新冠疫苗。同時，雖然有個別國家為簡化旅遊程序，而實施疫苗護照措施，但英國不會考慮推行疫苗護照。

英國測試混合牛津及輝瑞疫苗功效 全球首次 【下一頁】

英國至今已為1,200萬人接種首劑新冠疫苗，有望於2月中完成為所有高危群體接種疫苗的目標。

商務部初級部長扎哈維（Nadhim Zahawi）表示，英國很大程度在今年秋天為國民接種疫苗加強劑，同時考慮每年為國民接種新冠疫苗，就像接種流感疫苗一樣，以防範新冠肺炎疫情日後捲土重來，及應付新冠病毒在世界各地的變種。

英國首席醫療官指已過高峰 但感染率仍偏高 【下一頁】

哈維續指，雖然個別國家考慮實施疫苗護照以簡化旅遊程序，但直指英國未有考慮推行採取疫苗護照措施，但如果市民有需要，可向醫生尋求證明。

牛津疫苗生產商阿斯利康（AstraZeneca）於周六指，根據臨床試驗的早期數據，牛津疫苗對南非的變種新冠病毒似乎未能產生有效作用。

英國最新數據顯示，本周日單日錄15,845宗新冠確診個案，373人死亡。

責任編輯：郭麗明