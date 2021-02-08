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TikTok據報大舉進軍美國電商市場　擬在都柏林設總部

Hot Talk 11:52 2021/02/08

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TikTok據報擬大舉進軍美國電商市場。

外電引述消息人士報導稱，TikTok正計畫大舉進軍美國電子商務市場。報道指，TikTok的新功能將包括允許最受歡迎的用戶分享產品鏈接，並自動賺取銷售佣金。TikTok還將推出「直播」購物功能，而且還計劃讓品牌展示其目錄。

北京法院受理抖音起訴騰訊壟斷案　內地首個互聯網平台之間的反壟斷訴訟【下一頁】

TikTok拒絕對該報導發表評論。

美國前總統特朗普曾在任內簽署「下架TikTok」的行政命令，但這些行政命令遭到數名聯邦法官推翻，雖然美國政府已經對聯邦法院的判決提出上訴，但是TikTok至今仍然能夠繼續在美國正常運營。

另外，TikTok據報已在愛爾蘭都柏林篩選出5個候選地點，計劃在當中揀選一個地點，建立可容納約2,000名員工的新總部，目標今年底前將員工遷往新總部，惟具體時間表受當地疫情影響。

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編輯：吳敏芳

特朗普 抖音 愛爾蘭 美國
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